Google ve Facebook, internet sitelerinde yer alacak reklamlar için büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.



Google ve Facebook, internet sitelerinde yer alacak reklamlar için büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.



The Wall Street Journal'ın haberine göre Google, yeni bir Chrome tarayıcı uzantısı geliştirmenin hazırlığında. Söz konusu tarayıcı eklentisi reklamları engelleyecek. Ancak diğer reklam engelleme yazılımlarından ciddi bir farkı olacak.



Google ve Facebook gibi üyelerin içerisinde yer aldığı “Daha İyi Reklamlar Koalisyonu” (BetterAds Coalition) geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Bu oluşum büyümeye devam ederken Google bir yandan çözüm geliştirmek istiyorum.



Google'ın geliştirdiği yeni Chrome eklentisi, kullanıcıları rahatsız eden reklamları engellemek için çalışacak. Tüm ekranı kaplayan dev görseller, sayfayı aşağı-yukarı kaydırırken ekrana yapışan reklamlar, sayfa yüklenince otomatik olarak oynatılan müzik ve video dosyaları gibi internet deneyimini kötüleştiren tüm reklamlar bu uzantı sayesinde engellenebilecek. Peki Google burada neyi hedefliyor?



Reklam engelleme yazılımları kullanmak, internet sitesi sahipleri için hiç hoş bir durum değil. Ancak bazı internet siteleri de kötü niyetli davranarak içerikten çok reklamları ön plana çıkarıyor. Yani burada tam olarak “kötünün yanında iyi de yanıyor” diyebiliriz. Google bu durumun önüne geçmek istiyor.



SEO adı altında internet sitesi sahiplerinin uyması gereken çok sayıda standart var. Önümüzdeki günlerde internet sitesi sahipleri Google'ın bu filtresinden geçmek için reklamlarını yeniden düzenleyecek. Eğer reklamlar, Google'ın belirlediği standartlarda olmazsa, reklamlar engellenecek.



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