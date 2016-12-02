

Android için özel olarak geliştirilen çarpık zararlılar, Google Play'deki uygulamalara zarar vermeye devam ediyor.







Eğer Android temelli tablet veya akıllı telefon sahibiyseniz, acilen Ad Block Browser veya benzeri bir uygulama yüklemenizi tavsiye ederiz. Zira kötü niyetli yazılımların üreticileri, hiç ara vermeden, kötü niyetli eylemlerine devam ediyor. Google Play Store'daki uygulamalara kendisini entegre eden bir milyondan fazla zararlı var. Üstelik verilere göre, bu rakama her gün 13.000'den fazla uygulama dahil oluyor. Kötücül yazılımlar, akıllı telefonlarınıza entegre olduğunda; Linux Kernel zaaflarını sonuna kadar sömürüyor.



Google, Kötü Niyetli Hasımları Karşısında Muazzam Zorluklar Yaşamaya Devam Ediyor!



Velev ki Android 6.0 güncellemesinden yararlandınız: Kayda değer biçimde güvendesiniz ama bu da yeterli değil. Kötü niyetli uygulamalar, gerekli güvenlik yazılımları mevcut değilse, öyle veya böyle sisteminize sızmayı başarıyor. Yani, telefon sahipleri büyük risk altında. Hatta Android telefon sahiplerinin yüzde 24.3'ü ciddi bir tehdit altında. Tüm kullanıcılara, güncel güvenlik sistemlerini büyük bir ivedilikle yüklemenizi öneririz. İsterseniz Google'ın Web tool from Check Point uygulamasından faydalanın; bu eylem bile, güvende olduğunuz anlamına gelmez. Zararlılardan kurtulma yönündeki tek çareniz telefonu sıfırlamak veya anti-virüs yazılımlarını tek salise kaybetmeden yüklemeniz olacaktır.



Doğal olarak yaptığınız güncelleme kafi gelmeyebilir. Size tavsiyemiz mutlaka güçlü bir anti-virüs yazılımı yüklemeniz yönünde olacak.



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