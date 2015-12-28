Android İşletim Sistemli Akıllı Telefonlara, Google Play Store dışındaki 3. parti Uygulama Marketlerinden bulaşan Virüsler ciddi sorunlara neden oluyor.



Android İşletim Sistemli Akıllı Telefonlara, Google Play Store dışındaki 3. parti Uygulama Marketlerinden bulaşan Virüsler ciddi sorunlara neden oluyor.



Şimdiye kadar 50.000'den fazla Uygulamada Virüs saptanmış durumda. Virüs en çok Almanya ve ABD'deki Android Kullanıcılarını tehdit etmekte.



Türkiye ile ilgili herhangi bir açıklamaya sahip değiliz. Uygulamaların içerisinde yer alan Gizli Virüs, ilk etapta varlığını hissettirmiyor; fakat daha sonra root yani Kök Seviyesinde, telefonun; Sistem Dosyalarına zarar vermeye başlıyor.



Bu virüsün gelecek günlerde sıkça gündemde kalması da muhtemel gözüküyor. En son sürüm Android'e yani Android 6.0 Marshmallow'a sahip olsanız bile bu açığın tehdidi altındasınız demektir.



Telefonunuzun kontrolünün bir Siber Korsanın eline geçmesi için bir internet sayfasını ziyaret etmeniz yeterli. Güvenli siteleri ziyaret etmeniz herhangi bir problem oluşturmuyor.



Siber Korsanlar tarafından hazırlanan Zararlı Sayfalardan birini ziyaret ettiğiniz de arka planda telefonunuzun kontrolünü kaybedebilirsiniz.



O dakikadan sonra telefonunuz bir tuğlaya dönüşebilir. İstenmeyen Telefon Faturaları, Kişisel Hesaplarınızın ele geçirilmesi gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.



Tabii ki en kötü durum: Şifrelerinizin ele geçirilmesi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça bunları sizlerle paylaşıyor olacağız.



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