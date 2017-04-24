

Ücretsiz uygulama indirmeyi sevenler, geçtiğimiz ay Play Store'ye gelen özellikle sevinmişti. Ancak Google Play Store'den önemli değişiklik geldi. İşte detaylar.



Geçtiğimiz ay Google'ninuygulama mağazası PlayStore'deyeni bir özellik belirmişti. ‘Haftanın ücretsiz uygulaması'ile seçilen uygulama, hafta boyunca ücretsiz olarak sunuluyordu. Apple'nin App Store'sinde de uzun zamandır var olan bu özelliği Android'de kullanıyorsanız size kötü bir haberimiz var. Zira ‘Haftanın ücretsiz uygulaması' bölümü Google Play Store'den kaldırıldı.



Haberlere göre Google, ‘Haftanın ücretsiz uygulaması' bölümünü herhangi bir gerekçe göstermeden uygulama mağazası Play Store'den kaldırdı. Bu özellik kapsamında ücretsiz ya da indirimli olan oyunlar, geliştirici ve yayıncının takdirinde halen kullanılabilir durumda. Ancak bulması biraz daha zor olacak. Yazılımları ile beğeni toplayan Google'ningeçen ay kullanıma sunduğu özelliği neden mağazasından kaldırdığı merak ediliyor. Bazı görüşler firmanın özelliği test ettiği ve mağazanın anasayfasında yer vermeye gerek duymadığı yönünde.



Geçtiğimiz ay hayata geçen ‘Haftanın ücretsiz uygulaması'özelliği, Google Play Store'nin uygulama ve internet sitesinde anasayfada yer alıyordu. Bölüme ulaşmak için sadece sayfalardan biraz aşağı inmek gerekiyordu. Bakalım Google, bu özelliği tamamen mi kaldıracak, yoksa bir takım yenilikler ile yeniden kullanıma mı sokacak? Yakında göreceğimizi düşünüyoruz.



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