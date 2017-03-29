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google play store'de ücretsiz oyun devri

GOOGLE PLAY STORE'DE ÜCRETSİZ OYUN DEVRİ

Google Play Store'ye gelen yeni güncelleme ile beraber kullanıcıları sevindirecek bir yenilik de güncelleme ile beraber geldi.

Tarih : 29 Mart 2017, 09:35
Puan Ver : Google Play Store'de Ücretsiz Oyun Devri(7/10)6


Google Play Store'ye gelen yeni güncelleme ile beraber kullanıcıları sevindirecek bir yenilik de güncelleme ile beraber geldi.



Googlebir süre önce planladığı güncellemeyi Google Play Store'ye getirdi, bazı tasarımsal geliştirmelerin yanında kullanıcıları da sevindirecek bir güncelleme getirdi. Güncellemeden ziyade uygulamaya bir yenilik getirdiğini söyleyebiliriz. Getirilen yenilik ise haftalık olarak belli uygulama-oyunların ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak. Belli bir süre ücretsiz olarak sunulacak olan oyun veya uygulama indirimli olarak satışta olacak.



Buna benzer bir uygulamayı geçtiğimiz senelerde de kullanan teknoloji devi kısa bir süre sonra kaldırmıştı. Apple'ın App Store‘de kullandığı bu özellik ise aktif olarak devam ederken mağaza üzerinden bu özellik sayesinde birçok satın alma işlemi gerçekleşiyor. Bu uygulamanın ilk ürünü iseCartoon Network'ün Adventure Timeçizgi filmini temel alan Card Wars – Adventure Timeisimli oyunu oldu. Uygulama normalde 10.99 TL (2.99 dolar)fiyat etiketine sahip ancak Googlesınırlı bir süre için oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor.



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