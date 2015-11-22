

Uygulama geliştiricileri için yaptıkları uygulamadan para kazanma konusunda çeşitli alternatifler var. Bunlardan ilki uygulamaları satmak, ikincisi uygulama içi satın almalar veya uygulama içerisinde gösterilen reklamlar. Bu uygulamalardan ilk ikisi için Google Play Store üzerinde bir bilgilendirme sistemi var. Ancak içerisinde reklam gösteren uygulamalarda benzer bir durum yok. Fakat bu durum artık değişecek.







Gelecek olan yeni güncelleme ile uygulamaları indirmeden önce indirme sayfasına yeni bir etiket eklenecek. Bu etiket ile uygulamanın içerisinde reklam olup olmadığı belirtilecek. Oldukça basit görünen bu değişiklik, kullanıcılara daha fazla bilgi verilmesine yardımcı olacak. Ayrıca kullanıcıları suiistimal eden uygulamalar da indirilmeden önce fark edilebilecek. Uygulama içerisinde reklam göstermek yasak değil ancak kullanıcıların para ödeyerek aldıkları uygulamalarda bu durum can sıkabiliyor. Yeni güncelleme, kullanıcı lehine önemli bir gelişme olacak.