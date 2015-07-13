Sistemin güvenlik açıklarını güncelleştirmeler ile kapatan Google, bir de Uygulama Mağazası Google Play Store'u düzgün bir şekilde denetleyebilse Android'in güvenlik sorunu olmayacaktı.



Google, yine bu konuda işi eline yüzüne bulaştırmışa benziyor ve yeni bir kötü amaçlı yazılımın Android ile anılmasına katkı sağladı.







Google Play Store'da bulunan Nintendo Emülatör uygulaması oyunları oynatmak için kullanıcılardan PayPal hesapları ile 0.29 veya 0.49 dolar ödeme yapmasını talep ediyor.