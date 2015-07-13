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google play store virüs saçıyor!

GOOGLE PLAY STORE VİRÜS SAÇIYOR!

Sistemin güvenlik açıklarını güncelleştirmeler ile kapatan Google, bir de Uygulama Mağazası Google Play Store'u düzgün bir şekilde denetleyebilse Android'in güvenlik sorunu olmayacaktı.

Tarih : 13 Temmuz 2015, 09:19
Puan Ver : Google Play Store Virüs Saçıyor!(9/10)11


Google, yine bu konuda işi eline yüzüne bulaştırmışa benziyor ve yeni bir kötü amaçlı yazılımın Android ile anılmasına katkı sağladı.



Google Play Store'da bulunan Nintendo Emülatör uygulaması oyunları oynatmak için kullanıcılardan PayPal hesapları ile 0.29 veya 0.49 dolar ödeme yapmasını talep ediyor.








Etiketler: Google  Play  Store  Virüs  Saçıyor    haber

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