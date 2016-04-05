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google play ikonları güncellendi!

GOOGLE PLAY İKONLARI GÜNCELLENDİ!

Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android'in can damarı Google Play Store yeni ikonları ile karşımıza çıktı. İşte yeni Google Play ikonları.

Tarih : 05 Nisan 2016, 12:08
Puan Ver : Google Play İkonları Güncellendi!(9/10)10


Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android'in can damarı Google Play Store yeni ikonları ile karşımıza çıktı. İşte yeni Google Play ikonları.



1 milyardan fazla mobil uygulamaya ev sahipliği yapan Google Play Store ve beraberindeki ilişkili servislerin ikonu değişti. Google, materyal tasarım kapsamında değiştirdiği ikonlarda ikinci bir değişiklik ile karşımıza çıkacak.



Yeni Google Play ikonları nasıl görünüyor?



Yeni Google Play ikonları eskisine oranla çok daha parlak ve daha belirgin. Google Play Store'un üçgen ikonu artık tüm servislerle entegre edildi. Böylelikle ilgili servislerin bir Google Play Store hizmeti olduğunu anlamak kolaylaşacak.



Android işletim sisteminin resmi blog sayfasında sergilenen yeni ikonlar henüz tam anlamıyla kullanıma sunulmadı. Google, önümüzdeki haftalarda bu ikonları tüm cihazlarda görülebilir olacağını söylüyor. Toplamda 6 servis artık yeni ikonlar ile kullanılacak. İkonları değişen tüm servisler şu şekilde;





  • Google Play Store





  • Google Play Filmler





  • Google Play Kitaplar





  • Google Play Gazetelik





  • Google Play Müzik





  • Google Play Oyunlar





Eski ikonlarla karşılaştırmak isterseniz, söz konusu 6 servisin eski ikonlarını aşağıda görüntüleyebilirsiniz.



Google Play Store haricindeki diğer Google servislerinin ikonlarında bir değişiklik olmayacağı ise vurgulanıyor. Yani Gmail, Google+, Inbox, Hangouts gibi diğer servislerin ikonlarında şimdilik bir değişiklik yapılmayacak.



Yeni iPad Pro ve eskisi arasındaki önemli farklar!








Etiketler: Google  Play  İkonları  Güncellendi    haber

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