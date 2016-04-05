Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android'in can damarı Google Play Store yeni ikonları ile karşımıza çıktı. İşte yeni Google Play ikonları.



Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android'in can damarı Google Play Store yeni ikonları ile karşımıza çıktı. İşte yeni Google Play ikonları.



1 milyardan fazla mobil uygulamaya ev sahipliği yapan Google Play Store ve beraberindeki ilişkili servislerin ikonu değişti. Google, materyal tasarım kapsamında değiştirdiği ikonlarda ikinci bir değişiklik ile karşımıza çıkacak.



Yeni Google Play ikonları nasıl görünüyor?



Yeni Google Play ikonları eskisine oranla çok daha parlak ve daha belirgin. Google Play Store'un üçgen ikonu artık tüm servislerle entegre edildi. Böylelikle ilgili servislerin bir Google Play Store hizmeti olduğunu anlamak kolaylaşacak.



Android işletim sisteminin resmi blog sayfasında sergilenen yeni ikonlar henüz tam anlamıyla kullanıma sunulmadı. Google, önümüzdeki haftalarda bu ikonları tüm cihazlarda görülebilir olacağını söylüyor. Toplamda 6 servis artık yeni ikonlar ile kullanılacak. İkonları değişen tüm servisler şu şekilde;







Google Play Store









Google Play Filmler









Google Play Kitaplar









Google Play Gazetelik









Google Play Müzik









Google Play Oyunlar







Eski ikonlarla karşılaştırmak isterseniz, söz konusu 6 servisin eski ikonlarını aşağıda görüntüleyebilirsiniz.



Google Play Store haricindeki diğer Google servislerinin ikonlarında bir değişiklik olmayacağı ise vurgulanıyor. Yani Gmail, Google+, Inbox, Hangouts gibi diğer servislerin ikonlarında şimdilik bir değişiklik yapılmayacak.



Yeni iPad Pro ve eskisi arasındaki önemli farklar!