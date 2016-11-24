

Google'ın film servisi Google Play Filmler artık 4K destekli. Ülkemizde de kullanılabilen servis sayesinde bundan böyle 4K kalitesinde filmler izlenebilecek.



Son zamanlarda hem dünyada hem de Türkiye'de popülerlik kazanan yasal film servisleri gelişmeye devam ediyor. Netlix'in geçtiğimiz aylarda ülkemize Türkçe olarak hizmet vermeye başlamasının yanı sıra 2016'nın başlarında da Google Play Filmler ülkemizde kullanıma sunulmuştu. Yıllardır kullanımda olan Apple'ın İTunes mağazasına rakip olan sistemin çalışma mantığı Netflix'ten biraz daha farklı. Netflix kullanıcıları aylık belli bir tutar ödedikten sonra ödeme yapmazken Play Filmler ve İTunes kullanıcıları izlemek istedikleri filmler için ayrı ayrı ödeme yapıyor.



Şimdiye kadar sadece 1080P Full HD çözünürlüğünü ve SD olarak da 480P'yi destekleyen Play Filmler bundan böyle 4K desteğine de sahip olacak. Rakip servislerin yavaş yavaş 4K desteğine kavuşmasının ardından Google tarafından da sunulması beklenen bu özellik artık hayatımızda. Şu an aktif olarak kullanılmaya başlayan özellik sayesinde cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyonlar üzerinden 4K kalitesinde filmler izlenebilmesi mümkün.



Henüz tüm cihazlar ve tüm hesaplar için kullanıma sunulmayan 4K desteğinin yavaş yavaş yayılması bekleniyor. Türkiye'deki cihaz ve hesaplara da yakın zamanda desteğin gelmesi gündemde. 4K filmlerin boyutları hakkında net bir bilgi olmasa da oldukça büyük boyutlara sahip olacağı ve ülkemizde AKK sorunu nedeniyle sorunlar yaşanacağı düşünülüyor.



4K İzlemek Pahalıya Patlıyor



4K film izleyebilmek için daha fazla ücret ödemeniz gerekiyor. 1080P Full HD versiyona göre genellikle yarı yarıya daha fazla olan fiyatlar biraz can sıkıyor. Örnek vermek gerekirse 4 dolara Full HD olarak izlenebilen bir filmi 4K olarak izleyebilmek için 8 dolar vermeniz gerekiyor. 8 dolara kiralayarak filmi izleyebilirken eğer satın almak isterseniz 25 dolar vermeniz gerekecek. Full HD olarak satın almak isterseniz de 13 dolar vermeniz gerekiyor. Filmden filme değişen fiyatlandırma politikası değişse de genel olarak bu çerçeve de olması bekleniyor. Filmlerin 4K desteği sunup sunmadığına ise detay bilgisinde en alt kısımında görebilirsiniz.



4K televizyonların yaygınlaştığı günümüzdeki en önemli sorunlardan birisi 4K içeriğe erişilememesi. İçerik sağlayıcılara düşen bu görev yavaş yavaş firmalar tarafından da anlaşılmaya başlanıyor. Netflix'in de sahip olduğu 4K desteğinin Google Play Filmler'e gelmesi bu alanda daha fazla servisin hizmet vermeye başlayacağının bir göstergesi.



Ülkemizde düşük kotalar nedeniyle bu hizmetin ne kadar kullanılacağı bilinmese de isteyen kullanıcıların 4K filmleri Türkçe seslendirmeli veya alt yazılı olarak satın alabilmesi oldukça önemli.



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