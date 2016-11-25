Google yaptığı açıklama ile Android 2.3 sürümünün resmen fişini çekti. Google Play desteğinin kesileceği işletim sisteminde bundan sonra Play Servisleri kullanabilmek mümkün olmayacak. Detaylar haberimizde.



Google yaptığı açıklama ile Android 2.3 sürümünün resmen fişini çekti. Google Play desteğinin kesileceği işletim sisteminde bundan sonra Play Servisleri kullanabilmek mümkün olmayacak. Detaylar haberimizde.







Google yaklaşık 6 yıl önce çıkardığı mobil işletim sisteminin desteğini kesiyor. Firma güncellemelerin kesilmesinin bir nedeni olduğunu da açıkladı. %1.6'lık kullanım oranına sahip olan işletim sistemi oldukça düşük bir kullanım yüzdesine sahip.



Düşük bir kullanım yüzdesine sahip olmasına rağmen halen bu işletim sistemini kullananların olması Google'ı bir şekilde destek vermeye zorluyordu. Uzun zamandır hiçbir yazılım güncellemesi almayan Android 2.3 Gingerbread sürümünü, Google'ın yaptığı açıklama ile tamamen ölme nokasına geldi.



Amerika teknoloji devi yaptığı açıklama ile kısa süre içerisinde yayınlancak olan Play sürümü ile bu işletim sisteminin desteğinin kesileceğini duyurdu. Android 2.3 Ginderbread sürümünde çalışmayacak olan Google Play Servisler ile birlikte telefonda pek çok servis kullanılamaz olacak. PlayStore başta olmak üzüre senkronizasyon sevislerinin de büyük kısmı çalışmayacak. Aynı zamanda Google+ ile giriş yapma gibi özellikler de çalışmaz hale gelecek.



Firmayı bu kararı almaya iten ise işletim sisteminin çok eskimesi ve kullanım oranın oldukça düşük olması. Haberin başında da belirttiğimiz gibi Android 2.3 Gingerbread sürümü %1.6'lık bir kullanım oranına sahip. Aynı zamanda çıkışı üzerinden 6 yıl geçen işletim sistemi bünyesinde pek çok açık barındırıyor.



Google Play Servisleri Versiyon 10.0.0 ile resmi desteğin tamamen kesileceği işletim sisteminde bundan sonra uygulama indirmek bile çok zor olacak.







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