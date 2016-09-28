

Google'ın 4 Ekim tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtması beklenen Pixel telefonlar tekrar görüldü. İşte detaylar.



İnternet devi Google, resmi olarak 4 Ekim tarihindeki etkinliğini doğruladı. Ancak etkinlikte karşımıza nelerin çıkacağı kısmen de olsa gizemini koruyor. İnternete sızan onlarca görsel ve bilgiden sonra firmadan iki adet yeni akıllı telefon geleceğinden neredeyse eminiz. Peki bu telefonlar neye benzeyecek? İşte bu soruya yanıt veren bir görsel daha karşımıza çıktı.



Google Pixel telefonların tasarımı böyle olabilir!



Twitter'da yapılan bir paylaşımda yer alan görseli haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. İlgili görselde iki yeni telefon üst üste duruyor. Cihazların arkasında alıştığımız “Nexus” ibaresi yerine Google'ın baş harfi aynı zamanda ikonu olan “G” harfi dikkat çekiyor.



5 inç ve 5.5 inç boyutlarda beklenen iki yeni telefonun Google Pixel ve Google Pixel XL olarak adlandırılması bekleniyor. Kesin olan bir diğer beklenti ise her iki telefonun da kutu içeriğinden Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkacak olması.



Cihazların HTC partnerliği ile üretilmiş olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu partnerlik her zamankinden biraz daha farklı olabilir. Çünkü Google bu yıl “Made by Google” sloganına dikkat çekmek istiyor. Yani donanım tarafında da Google'ın izlerini görebiliriz. Telefonların ön yüzü görsellerde yer almıyor. Donanım özellikleri noktasında da henüz kesin bilgiler mevcut değil. Tüm detaylar 4 Ekim tarihinde ortaya çıkacak.



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