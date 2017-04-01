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google pixel ne kadar sattı?

GOOGLE PİXEL NE KADAR SATTI?

Google'ın geçtiğimiz sene satışa sunduğu amiral gemisi modelleri ne kadar başarılı? İşte Google Pixel ve Pixel XL satış rakamları hakkındaki detaylar.

Tarih : 01 Nisan 2017, 09:45
Puan Ver : Google Pixel Ne Kadar Sattı?(5/10)2


Google'ın geçtiğimiz sene satışa sunduğu amiral gemisi modelleri ne kadar başarılı? İşte Google Pixel ve Pixel XL satış rakamları hakkındaki detaylar.



Googlegeçtiğimiz sene farklı bir strateji yürüterek kendi amiral gemisi modelini, kendi logosu altında satışa sunmuştu. Google Pixelbirçok yönden pazardaki rakiplerine oranla daha üstün bir modeldi. Fakat telefonun bitmek bilmeyen stok sorunları, kullanıcıların fazlasıyla canını sıktı.



Google Pixelhali hazırda belirli bir bölgede satışa sunulmuştu. Yani global pazara bir türlü açılamadı. Bunun temel nedeni net olarak bilinmese de, Google'ın çok Pixelsatma gibi bir derdinin bulunmadığı her halinden belliydi. Zira dünyanın önde gelen yazılım ve teknoloji devi, elindeki pazarlarda bile Pixelmodellerini doğru dürüst satamadı. Daha doğrusu, stokları ayarlayamadı.



Bilindiği üzereGoogle Pixel'ler Tayvan'ın önde gelen teknoloji firmalarından bir olan HTCtarafından üretiliyor. HTC geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir raporda, toplamda 2.1 milyonun üzerindeGoogle PixelvePixel XLsevkiyatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu rakam sınırlı bir pazarda satışa sunulmuş olan bir telefon için son derece iyi diyebiliriz. Tabi ki yine de Samsung'un Galaxy serisi ya da iPhone modelleri ile kıyaslanamaz.



Google'ın yeniPixelmodelini deHTC'nin üreteceği söylenmekte. En azından iki firma arasındaki anlaşma bu şekilde söylüyor. 2018'de sona erecek olan anlaşma ile birlikte devreye LG gibi diğer üreticilerin de girebileceği iddia ediliyor. Bakalım Google Pixel, ilerleyen yıllarda global pazara açılabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.



HTC Vive Grup versiyonu paketi duyuruldu








Etiketler: Google  Pixel  Ne  Kadar  Sattı    haber

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