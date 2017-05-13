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google pixel 3'ü lg mi üretecek?

GOOGLE PİXEL 3'Ü LG Mİ ÜRETECEK?

Google'ın yeni amiral gemisi telefonu Pixel 3'ü LG mi üretecek? Güney Koreli telefon üreticisi bir açıklama yayınlayarak son günlerde çıkan iddiaları cevapladı.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 14:18
Puan Ver : Google Pixel 3'ü Lg Mi Üretecek?(7/10)6


Google'ın yeni amiral gemisi telefonu Pixel 3'ü LG mi üretecek? Güney Koreli telefon üreticisi bir açıklama yayınlayarak son günlerde çıkan iddiaları cevapladı.



Bildiğiniz gibi Google geçtiğimiz yıl Nexus yerine Pixel telefonlara geçti. Pixel ve Pixel XL'ı piyasaya çıkaran şirket, bu telefonları ile büyük başarı kazandı. Piyadaki en iyi telefonlar arasında olan Pixel'in yeni versiyonlarının bu yıl çıkması bekleniyor. Ancak Pixel 2 için bekleyiş sürerken Pixel 3 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.



Dün Pixel 3 hakkında ilk söylentiler çıktı. Güney Kore basınında çıkan haberlerde Google'ın yeni telefonunu LG'nin üreteceği iddia edildi. LG ise bugün bir açıklama yayınlayarak bu iddiaları yanıtladı. Bu iddiaların doğru olmadığını söyleyen Güney Koreli telefon üreticisi, çıkan haberleri yalanladı.



Nexus 4, Nexus 5 ve Nexus 5X'i LG'nin ürettiği göz önüne alındığında şirketin bir kez daha Google ile birlikte çalışması çok da şaşırtıcı olmaz. Ancak bu son açıklamalar gösteriyor ki yeni Pixel'i LG'den başka bir şirket üretecek.



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Etiketler: Google  Pixel  3  Ü  Lg  Mi  Üretecek    haber

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