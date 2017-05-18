ConceptCreator tarafından hazırlanan yeni konsept tasarımlar, bu yıl çıkacak Google Pixel 2'nin nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.



ConceptCreator tarafından hazırlanan yeni konsept tasarımlar, bu yıl çıkacak Google Pixel 2'nin nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.



Bildiğiniz gibi Google'ın bu yıl üç yeni akıllı telefon çıkarması bekleniyor. Amerikalı teknoloji devi henüz bu telefonları resmen duyurmadı ama telefonlar hakkında bilgiler sızmaya devam ediyor. Son olarak da Google Pixel 2'nin nasıl görüneceğini gösteren yeni konsept tasarımları paylaşıldı.



ConceptCreator'ın telefon hakkında bugüne kadar çıkan söylentileri göz önüne alarak hazırladığı bu konsept tasarımı, Pixel 2'nin nasıl görünebileceğini gözler önüne seriyor. Yayınlanan bu konsept tasarımlarda, son derece ince bir tasarıma sahip, arka panelinde çift kamera bulunan bir telefon görülüyor. Son dönemde çıkan neredeyse tüm üst segment telefonlarda çift kamera teknolojisi kullanıldığı için Pixel 2'de de bu teknolojinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Google Pixel 2'de görmeyi beklediğimiz bir diğer trend de son derece ince ekran çerçevesi. Galaxy S8 ve LG G6'da olduğu gibi Pixel 2'de de uçtan uca ekranın kullanılması bekleniyor.



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