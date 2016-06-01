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google photos, ilk yılını milyarlarla kutluyor!

GOOGLE PHOTOS, İLK YILINI MİLYARLARLA KUTLUYOR!

Doğum günün kutlu olsun Google Photos! Google Photos'un bir yılda elde ettiği rakamlar o kadar muazzam ki, şaşırmamak elde değil.

Tarih : 01 Haziran 2016, 10:07
Puan Ver : Google Photos, İlk Yılını Milyarlarla Kutluyor!(10/10)7


Doğum günün kutlu olsun Google Photos! Google Photos'un bir yılda elde ettiği rakamlar o kadar muazzam ki, şaşırmamak elde değil.



Amerikalı teknoloji devinin, bir yıl önce geliştirdiği servis, şirketin kendisini bile şaşkınlığa uğratacak başarılara imza attı. Google'ın resmi blog'unun duyurusuna göre, uygulama ile 1.6 milyar animasyon efektli görsel üretildi. Üstelik bu diğer başarıların yanında hafif bir gölge gibi kalıyor. Google Photos ile 24 milyar selfie fotoğraf çekildi. Eğer asıl başarının bu olduğunu düşünüyorsanız ciddi biçimde yanılıyorsunuz demektir. Zira, Amerikalı devin servisinin tornasından çıkan fotoğraflar, 24 milyar selfie, 2 trilyondan fazla kez işaretlendi. İmkansız gibi görünse de, vasat bir görselin bile yaklaşık 80 kez işaretlenmesi yeterli.



200 milyondan fazla Google Photos kullanıcısı, toplamda 13.7 petabyte (yaklaşık 135.000 gigabyte'lık) veri paylaşımında bulunmuş. Google'ın başarılı politikaları sonucunda, tüm kullanıcıları yüksek çözünürlüklü fotoğrafları da paylaşabilmiş.



Söz konusu uygulamanın en fazla destek verdiği cihaz, Google Nexus modelleri. Eğer Samsung, LG, Sony, Huawei, Xiaomi gibi akıllı cihazlarla uyum içerisinde çalışırsa, ortaya nasıl bir rakam çıkacağını  merak etmeden geri duramıyoruz.



Eh şimdi de başarılı servisin eksilerinden bahsedelim. Tüm inanılmaz rakamlarına göre, Google Photos hala Facebook'un resim paylaşım uygulamalarının ötesine geçemedi. Lakin bunu doğal buluyoruz zira Facebook, bu alanda Google'dan çok daha köklü bir geçmişe sahip. Amerikalı teknoloji devi, sosyal medyada gücünü artırdıkça, söz konusu fark da kapanacaktır.



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Etiketler: Google  Photos  İlk  Yılını  Milyarlarla  Kutluyor    haber

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