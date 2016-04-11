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google otomobilleri arizona'da çöl testine başlıyor

GOOGLE OTOMOBİLLERİ ARİZONA'DA ÇÖL TESTİNE BAŞLIYOR

Google'ın sürücüsüz otomobillerini, Kaliforniya'daki geniş kapsamlı trafik testlerinden sonra şimdi daha zor bir görev bekliyor.

Tarih : 11 Nisan 2016, 10:06
Puan Ver : Google Otomobilleri Arizona'da Çöl Testine Başlıyor(5/10)3


Google'ın sürücüsüz otomobillerini, Kaliforniya'daki geniş kapsamlı trafik testlerinden sonra şimdi daha zor bir görev bekliyor.



Firma, sürücüsüz otomobillerini çöl testlerine girmesi için Arizona'ya gönderdi. Google yöneticileri, Arizona'nın teknoloji şirketlerine davetkar davrandığı ve ayrıca çöl koşullarının testler için çok önemli olduğunu dile getiriyorlar.



Google'a göre, Kaliforniya'daki şehir şartları altında yapılan testler çok başarıyla geçti ancak çöl şartlarında, kumların otomobilin üstünü kapladığı, güneşin çok parlak olduğu anlarda sürücüsüz otomobildeki sensörlerin nasıl çalışacağını, nasıl tepkiler vereceğini veya nasıl hatalar yapacağını görebilmek için Arizona'daki testler büyük önem taşıyor.



Google'ın sürücüsüz otomobilleri bu güne kadar 3 milyon kilometreye yakın yolu test sürecinde kat etti ve önemli bir kazaya karışmadılar. Test sürecindeki kazaların hepsi diğer araçların hatasından kaynaklanırken sadece bir kazada Google'ın aracının bir köşe dönerken, köşeye yığılmış olan kutular ve eşyalar nedeniyle sensörlerin gereken tespitleri yapamaması nedeniyle küçük bir kaza yaşandı. Yine de raporlar, eğer test sürüşünde araçta bulunan test görevlileri müdahale etmese yaşanabilecek bazı kazaların varlığını da inkar etmiyor. Dolayısıyla tamamen sürücüsüz olarak çalışacak otomobilleri yollarımızda görmeye hala zaman var.



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Etiketler: Google  Otomobilleri  Arizona  Da  Çöl  Testine  Başlıyor    haber

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