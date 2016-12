Google Now komutları yenilendi. Yeni komutlarla zenginleşen Google Now ile artık daha fazla etkileşime girmek mümkün.



Google Now, rakipleri Siri ve Cortana'ya göre biraz daha geriden gelen bir çeşit asistan servisi. Android işletim sistemli cihazlarda bulunan bu servise yeni komutlar eklendi. Örneklerle yeni Google Now komutlarının neler olduğu tek tek yazımızda bulabilirsiniz.



Yeni eklenen Google Now komutları neler?



Rakipleriyle kıyaslayacak olursak Google Now biraz daha sessiz kalıyordu. Ancak eklenen yeni komutlarla artık farklı isteklere da karşılık verebilecek. “OK Google” şeklinde başlayan komutlarla Google Now'dan yeni şeyler istemek mümkün. Google Now'a gelen 9 yeni komutu sizler için sıraladık.



Bluetooth ve Wi-fi: “OK Google, Bluetooth'u aç” veya “OK Google Wi-fi'ı kapat” şeklinde komut vererek mobil bağlantılarınızı kontrol altında tutabileceksiniz.



LED ışığı açıp kapatmak: Telefonunuzda bir LED flaş bulunuyorsa artık “OK Google, ışığı aç” diyebilirsiniz.



Mesajları okuma: İşte gerçek bir pratik özellik. Örneği araç sürerken “OK Google mesajlarımı oku.” Demeniz yeterli. Yeni SMS'lerinizi Google Now'a okutabilirsiniz.



Uygulama açma: “OK Google Twitter'ı aç” derseniz, Google Now, telefonunuzdaki Twitter uygulamasını açabilecek.



Müzik oynatma: Google Play Music ülkemizde aktif değil ancak aktifleşirse Google Now ile müzik tercihi yapmak da mümkün olacak.



Arama veya mesaj gönderme: “OK Google Ahmet'i ara” şeklinde bir komutla rehberinizden birini arayabilir veya benzer bir komutla istediğiniz kişiye mesaj yollayabilirsiniz.



Alarm kurmak: Bir hatırlatıcı olarak düşünürsek yine son derece pratik bir çözüm alarm kurma tarafında bulunuyor. Sesli komutlarınız ile alarmlar kurabilirsiniz.



Parlaklık ve ses: “OK Google parlaklığı azalt.” Veya “OK Google sesi kapat” komutlarıyla telefonunuzun ekran parlaklığı ve bildirim sesi şiddetini değiştirebilirsiniz.



Kamera: “OK Google video kaydına başla” diyerek telefonunuzun video çekmeye başlamasını sağlayabilirsiniz.



Rahatsız etme modu artık yok