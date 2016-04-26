

Arama motoru devi Google'ın 2016 yılının ilk çeyreğindeki net kârı yüzde 21 artışla 6,27 milyar dolara yükseldi.



ABD'li teknoloji devlerinden Microsoftile Googleve ana kuruluşu Alphabet'in bu yılın ilk 3 ayına ait net kârları ve gelirleri açıklandı. Alphabet'in yılın ilk çeyreğindeki net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 4,21 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Şirket 2015 yılının ilk üç ayında 3,52 milyar dolar kâr açıklamıştı.



Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 17,26 milyar dolar net gelir elde eden Alphabet'in bu yılın ilk çeyreğindeki net geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 yükselerek 20,26 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisse başına kârı da geçen yılın ilk çeyreğinde 5,10 dolar iken bu yılın aynı döneminde 6,02 dolara çıktı.



GOOGLE NET KÂRINI YÜZDE 21 ARTTIRDI



Alphabet'in bünyesinde yer alan Google'ın da net kâr ve gelirlerinde gözle görünür bir artış var. Google'ın 2016 yılının ilk çeyreğindeki net kârı yüzde 21 artışla 6,27 milyar dolara yükselirken, net geliri de aynı dönemde yüzde 17 artarak 20,09 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 5,19 milyar dolar net kâr ve 17,18 milyar dolar net gelir açıklamıştı.



REKLAM GELİRLERİNDE CİDDİ ARTIŞ



Google'ın reklam gelirlerinin de yılın ilk çeyreğinde yüzde 16 yükselerek 18,02 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Şirketin reklam gelirleri geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 15,21 milyar dolardı. AlphabetMali İşler Müdürü Ruth Porat, yaptığı açıklamada her iki firmanın ilgi çekici yeni teknolojiler geliştirmeye devam ettiğini dile getirerek, uzun dönem büyüme için uygun bir pozisyonda bulunulduğunu ifade etti.



MICROSOFT DÜŞÜŞTE!



Yılın ilk çeyreğini 2016 mali takviminde üçüncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft'un net kâr ve gelirlerinin düştüğü belirtildi. Teknoloji devinin yılın ilk üç ayında net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik bir düşüş yaşayarak 4,99 milyar dolardan 3,76 milyar dolara geriledi. Şirketi aynı dönem içindeki net kârı da yüzde 5 azalarak 21,73 milyar dolardan 20,53 milyar dolara düştü.



Şirketin hisse başına kârı da geçtiğimiz yılın ilk üç ayında 0,61 dolar iken bu yılın aynı döneminde 0,47 dolar olarak kaydedildi. Microsoftİcra Kurulu Başkanı Satya Nadella yaptığı açıklamada şirketin bulut teknolojisi ve Windows 10 işletim sisteminin kullanımında artış görüldüğünü kaydederek, büyüme hızı yakalamak isteyen şirketlerin Microsoft'un dijital teknolojilerini daha çok tercih ettiğini ifade etti.



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