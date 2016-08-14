

Google, bilgisayarlar, telefonlar, tabletler ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarında çalışacak Fuchsia OS adında yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmış olmasa, Google'ın Chrome OS ve Android platformlarını birleştireceği bir süredir konuşuluyordu. Yeni işletim sisteminin önceki platformlar üzerine mi geliştirildiği konusu belirsiz, ancak 2017 yılında çıkacağı söyleniyor. Fuchsia'nın Google Source sayfası, şu küçük bulmacadan fazlasını bizlerle paylaşmıyor: "Pembe + Mor == Fuşya (yeni bir işletim sistemi)"







Hacker News'a göre projenin içerisinde Travis Geiselbrech ve Brian Swetland da bulunuyor. Bu iki isim, NewOS, BeOS, Danger, iOS ve Palm'ın webOS'undaki çalışmalarıyla tanınıyor. Fuchsia OS'un çalışacağı cihazın türüne göre iki kernel'den birini kullanacağı söyleniyor. Dokümantasyonda kernel dışında birkaç detay daha yer alıyor. Örneğin widget'ları göstermek üzere Flutter rendering motorunun kullanılacağı anlaşılıyor.







Fuchsia, işletim sisteminin görüntü işlemesini ele alacak Escher adlı bir projeyi de içeriyor. İşin ilginç yanı, Escher'in OpenGL veya Vulkan'ı kullanacak biçimde tasarlanmış olması. İşletim sistemi Mojo adlı uygulama framework'ü sayesinde Dart, Go, Java, JavaScript, Python ve Rust dilleriyle bağlantı kurabiliyor.







Fuchsia işletim sistemiyle ilgili detaylar şu an için oldukça kısıtlı. Detayları öğrenmek için beklememiz gerekebileceği gibi, işletim sisteminin laboratuvardan hiç çıkmama olasılığı var. Teknoloji firmalarının hiç piyasaya sürmedikleri işletim sistemleriyle deney yapmayı sevdikleri biliniyor.