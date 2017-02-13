

Google, popüler uygulamaların taklitlerini kaldırdıktan sonra şimdi de kurallara uymayan uygulamarı kaldırmaya hazırlanıyor. Milyonlarca uygulama Play Store'dan kaldırılacak.



Google, Play Store'da bulunan birçok Android uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket dün uygulama geliştiricilerine bir mektup gönderdi ve bazı uygulamaların Play Store'dan kaldırılacağını haber verdi. Daha önce resmi olmayan üçüncü parti uygulamaları Play Store'dan temizleyen internet devi, bu kez de kullanıcı verileri kuralını ihlal eden uygulamaları kaldıracak.



Play Store'da uygulaması bulunan birçok uygulama geliştiricisinin gizlilik sözleşmesi bile bulunmuyor. Google'ın dün gönderdiği mektupta özellikle buna dikkat çektiği söyleniyor. Şirkete yakın kaynaklara göre uygulama geliştiricilerinden gizlilik sözleşmeleri hazırlamaları istendi. Böylece Android uygulamalarının topladığı kullanıcı verileri koruma altında olacak. Şirket böylece Android kullanıcılarının verilerini koruma yolunda önemli bir adım atmış olacak.



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