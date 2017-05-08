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google: microsoft bizi taklit ediyor

GOOGLE: MİCROSOFT BİZİ TAKLİT EDİYOR

Google yöneticisi Prabhakar Raghavan'a göre Microsoft Windows 10 S ile kendilerini taklit ediyor. Ancak Amerikalı internet devi bu durumu memnuniyetle karşılıyor.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 11:37
Puan Ver : Google: Microsoft Bizi Taklit Ediyor(5/10)3


Bildiğiniz gibi Microsoft birkaç gün Windows 10 işletim sisteminin yeni bir versiyonunu tanıttı. Windows 10 S adını taşıyan bu işletim sistemi, özellikle eğitim alanında kullanılacak düşük maliyetli laptoplar için hazırlandı. Bu yeni işletim sisteminin yanı sıra Surface Laptoplar da tanıtıldı. Microsoft hem yeni işletim sistemi hem de yeni ucuz laptoplarıyla doğrudan Google'a rakip oldu. Çünkü Chrome OS ve Chromebook tam da bu alana yönelik olarak hazırlanmıştı.



Amerikali internet devi de yeni doğan bu rekabetin farkında. Windows 10 S'in çıkışının ardından bir açıklama yapan Google yöneticisi Prabhakar Raghavan, Microsoft'un bu alana girmesinden endişe duymadıklarını söyledi. Hatta başka şirketlerin de bu alana girmesinin iyi olduğunu ve bundan eğitim sektörünün fayda göreceğini dile getirdi. Ancak Raghavan Microsoft'a laf atmayı da ihmal etmedi. Raghavan Microsoft'un Windows 10 S ile Google'ı taklit ettiğini ama bu durumdan rahatsız olmadıklarını ifade etti.



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Etiketler: Google  Microsoft  Bizi  Taklit  Ediyor    haber

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