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Google, Lyft'e 1 Milyar Dolarlık Yatırım

GOOGLE, LYFT'E 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Google'ın çatı şirketi Alphabet, popüler araç çağırma servislerinden Lyft'e 1 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Tarih : 23 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Google, Lyft'e 1 Milyar Dolarlık Yatırım(6/10)2

Ulaştırma devi Uber'in de en büyük rakiplerinden olan popüler araç çağırma servislerinden Lyft yaptığı açıklamada 1 milyar dolarlık yeni yatırım aldığını duyurdu. Bu yatırım ile Lyft'in değeri 11 milyar dolara ulaşmış oldu.

500 MİLYONDAN FAZLA KULLANILIYOR

Alphabet'in yatırım fonu olan CapitalG'nin liderlik yaptığı yatırım turu sonrası CapitalG partnerlerinden David Lawee de Lyft'in yönetim kurulunda yer alacak.

Bugüne kadar 500 milyondan fazla sürüş yapılan Lyft, 2017 yılı başlarında ABD'deki nüfusun sadece yüzde 54'üne ulaşırken bu oran bugün yüzde 95'lere kadar yükselmiş durumda. (Uzmanpara)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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