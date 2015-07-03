ABD'nin en prestijli Eğitim Kurumlarının başında gelen Harvard ve Columbia Üniversitesi, Google'ı mercek altına aldı.



ABD'nin en prestijli Eğitim Kurumlarının başında gelen Harvard ve Columbia Üniversitesi, Google'ı mercek altına aldı.



İki Üniversitedeki Akademisyenlerin ortaklaşa yürüttüğü araştırma sonucunda Google'ın kullanıcılara yanlış sonuçlar sunduğu iddia edildi.



Söz konusu araştırmaya göre Google, aranan konuyla ilgili sonuçları değil kendi bağlantılarını ve reklâmların olduğu siteleri öne çıkarıyor.



Google'ın Arama Sonuçlarını manipüle ettiğini öne süren Ekip kullanıcıları yanılttığı hem de rekabet yasalarını çiğnendiğinin altını çiziyor.



Geçen aylarda AB Komisyonu, Google'ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerini bilinçli olarak öne çıkardığını, şirketin AB'nin rekabet kurallarına uymadığı ve tüketiciye zarar verdiğini savunmuş ve ABD merkezli Teknoloji Devi hakkında soruşturma başlatmıştı.



Google; Arama Motorunda çıkan sonuçların doğal olmadığı ve ABD merkezli Teknoloji Devinin; arama sonuçlarında çoğunlukla kendi bağlantılarını ve reklâm içeren sonuçları öne çıkardığı iddia ediliyor. Bu aldatılma olayı nasıl çözülecek? Bunu ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.



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