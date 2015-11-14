

Google akıllı cep telefonu üretiminde bir kez daha ileri noktaya doğru gidecek, tam anlamı ile beraber etkisini ise gelecek haftalarda gösterecek.







Google, şimdiye kadar HTC, Samsung, LG ve Huawei gibi üreticilerle anlaşarak Nexus akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlarla karşımıza çıkmıştı. Ancak bu cihazların donanım tarafında bu üreticilere bağlıydı. Google sadece yazılımsal tarafta etkinlik gösterebiliyordu. Firmanın kendi yongalarını üreteceği iddiası kısa bir süre önce gündeme gelmişti. Bu iddia şimdi çok daha kapsamlı.







The Information isimli kaynağa göre Google, kendi akıllı telefonunu üretecek. Nexus cihazlardan farklı olarak bu telefon tepeden tırnağa Google'ın elinden çıkacak. Donanım konusunda direkt olarak söz sahibi olabilecek. Bu hamle ile piyasaya çıkacağı iddia edilen cihazların “Pixel” ismini alacağı tahmin ediliyor. Firma kısa bir süre önce Pixel C isimli tablet bilgisayarıyla zaten karşımıza çıkmıştı.







Google'ın donanım tarafında da faaliyetlere başlaması firmaya maliyetler konusunda ciddi avantajlar getirebilir. Kendi yongalarını kullanması, Pixel serisi akıllı telefonlarda ciddi bir gelir kapısı oluşturabilir. Bu iddiaya gerçeklik payıyla bakıyoruz çünkü Google son yıllarda Nexus cihazları geliştiricilerden çok normal kullanıcılara da sunmaya başladı.