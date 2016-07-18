

Kartondan imal edilen Cardboard VR telefon kapları ile sanal gerçeklik dünyasına düşük maliyetli alternatif gözlük imkanı sunan Google'ın alternatif olarak Facebook'un Oculus Rift gözlükleri gibi, gelişmiş donanıma sahip bir VR gözlüğü üzerinde çalıştığı ancak Daydream platformu netleşince kendi başına gözlük üretmekten vazgeçtiği anlaşıldı.



Daydream VR paltformu, aynı Android işletim sistemi gibi, farklı üreticilerin aynı standartlarda VR gözlükleri üretmesini sağlayacak bir platform. Androd N sistemi üzerine kurulan ve Google tarafından desteklenen platformun şirket ve sektör içinde ağırlık kazanması, internet devinin kendi başına gözlük üreterek diğer üreticilere rakip olmaktan vazgeçmesinin asıl nedeni olarak gösteriliyor.



Eğer İnternet devi ilk planını devreye koymuş olsaydı HTC Vive ve Oculus Rift ile rekabet edecek bir gözlük piyasaya sürecekti ancak bu kez de, Android konusunda ortak olduğu pek çok üretici ile ağır rekabete girmiş olacak, Samsung, HTC, Sony veya gelecekte kendi gözlüklerini çıkarabilecek Android telefon üreticileri ile ipler kopacaktı.



Google bu kumarı oynamak yerine, Android cihaz üreticisi iş ortaklarının daha avantajlı bir ekosistem içinde kalmalarını sağlayacak Android N tabanlı VR platfromu Daydream'e destek vermeyi tercih etti.