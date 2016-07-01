

Yazılım ve donanım bütünlüğünü elinde bulundurmak isteyen Google, kendi akıllı telefonunu üretme hamlesine girişebilir.



Uzun dönemdir kendi telefonunu Nexus adı altında toplayan Google, tamamen hakimiyeti elinin altına almak istiyor. Gelen bilgiler yıl sonunu işaret ediyor.



Google Nexus programından farklı bir platform yaratmak istemesinin en büyük nedeni Apple gibi yazılım ve donanım noktasında tüm kontrolü tek elde toplamak istemesi. Bu sayede tek elden yazılım işleri daha hızlı yürümesi sağlanacak. En önemliside Google daha esnek hamleler yapma şansı yakalayacak.



Tüm bunların yanında şirketin ARM tabanlı bir mobil işlemci planlarının olduğu söyleniyor. Bu sebeplerden dolayı Google karşımıza çok farklı bir projeyler ortaya çıkabilir.



Son zamanlarda HTC ve Huawei'nin Nexus programında yer alacağı biliniyordu. Eğer bu gerçekleşirse Google tarafından 3 farklı akıllı telefon kullanıcıya ulaşmış olacak.



Sonuç olarak iddiaların doğrulanması gelecek yıl kesin gibi gözüküyor.



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