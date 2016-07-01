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google, kendi akıllı telefonunu ortaya çıkarabilir

GOOGLE, KENDİ AKILLI TELEFONUNU ORTAYA ÇIKARABİLİR

Yazılım ve donanım bütünlüğünü elinde bulundurmak isteyen Google, kendi akıllı telefonunu üretme hamlesine girişebilir.

Tarih : 01 Temmuz 2016, 11:31
Puan Ver : Google, Kendi Akıllı Telefonunu Ortaya Çıkarabilir(10/10)10


Yazılım ve donanım bütünlüğünü elinde bulundurmak isteyen Google, kendi akıllı telefonunu üretme hamlesine girişebilir.



Uzun dönemdir kendi telefonunu Nexus adı altında toplayan Google, tamamen hakimiyeti elinin altına almak istiyor. Gelen bilgiler yıl sonunu işaret ediyor.



Google Nexus programından farklı bir platform yaratmak istemesinin en büyük nedeni  Apple gibi yazılım ve donanım noktasında tüm kontrolü tek elde toplamak istemesi. Bu sayede tek elden yazılım işleri daha hızlı yürümesi sağlanacak. En önemliside Google daha esnek hamleler yapma şansı yakalayacak.



Tüm bunların yanında şirketin ARM tabanlı bir mobil işlemci planlarının olduğu söyleniyor. Bu sebeplerden dolayı Google karşımıza çok farklı bir projeyler ortaya çıkabilir.



Son zamanlarda HTC ve Huawei'nin Nexus programında yer alacağı biliniyordu. Eğer bu gerçekleşirse Google tarafından 3 farklı akıllı telefon kullanıcıya ulaşmış olacak.



Sonuç olarak iddiaların doğrulanması gelecek yıl kesin gibi gözüküyor.



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Etiketler: Google  Kendi  Akıllı  Telefonunu  Ortaya  Çıkarabilir    haber

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