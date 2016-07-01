GOOGLE, KENDİ AKILLI TELEFONUNU ORTAYA ÇIKARABİLİR
Yazılım ve donanım bütünlüğünü elinde bulundurmak isteyen Google, kendi akıllı telefonunu üretme hamlesine girişebilir.
Yazılım ve donanım bütünlüğünü elinde bulundurmak isteyen Google, kendi akıllı telefonunu üretme hamlesine girişebilir.
Uzun dönemdir kendi telefonunu Nexus adı altında toplayan Google, tamamen hakimiyeti elinin altına almak istiyor. Gelen bilgiler yıl sonunu işaret ediyor.
Google Nexus programından farklı bir platform yaratmak istemesinin en büyük nedeni Apple gibi yazılım ve donanım noktasında tüm kontrolü tek elde toplamak istemesi. Bu sayede tek elden yazılım işleri daha hızlı yürümesi sağlanacak. En önemliside Google daha esnek hamleler yapma şansı yakalayacak.
Tüm bunların yanında şirketin ARM tabanlı bir mobil işlemci planlarının olduğu söyleniyor. Bu sebeplerden dolayı Google karşımıza çok farklı bir projeyler ortaya çıkabilir.
Son zamanlarda HTC ve Huawei'nin Nexus programında yer alacağı biliniyordu. Eğer bu gerçekleşirse Google tarafından 3 farklı akıllı telefon kullanıcıya ulaşmış olacak.
Sonuç olarak iddiaların doğrulanması gelecek yıl kesin gibi gözüküyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar