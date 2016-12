Android One programı kapsamında donanım ve telefon üreticileri ile işbirliği yapan Google, yüksek kalite, performans ve uygun fiyatlı akıllı telefon seçeneklerinin tüketicilere buluşturmak üzere General Mobile ile işbirliği yaparak General Mobile 4G'yi piyasaya sundu.



General Mobile yeni telefonu ile büyük sükse topluyor. Bunun en büyük nedeni ise Google2ın Android One programına dahil olması. Öyle ki Android One programı kapsamında üretilen telefonlar, kullanıcıya Android işletim sisteminin en güncel versiyonu ile, en yeni özellik, uygulama ve güncellemelerin rahatlıkla yüklenebileceği bir şekilde sunuluyor. Bununla birlikte Android One programı kapsamında geliştirilen telefonlar hızlı işlemci, kaliteli geniş ekran, yüksek çözünürlüklü ön ve arka kameralar gibi gelişmiş özelliklere sahip oluyorlar.



General Mobile 4G işte bu tür bir telefon. General Mobile 4G, Türkiye'de ilk kez Android'in en güncel versiyonu Lollipop 5.1.1. ile birlikte geliyor.



Alışılagelmemiş Tasarım



Metal görünümlü plastik bir çerçeveye sahip olan General Mobile 4G, benzer ürünlerle kıyaslandığında üstün bir tasarıma sahip değil. Giriş seviyesi telefonlarda bildiğimiz tasarımın bir tık üzerinde olan General Mobile 4G,arkadaki suni deri kapak ile fark yaratma peşinde. Bunu da iyi beceriyor. Çünkü beyaz ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunulan bu kapaklar, ürünü ucuz göstermekten kurtarıyor.



5 inç büyüklüğünde Gorilla Glass 4 HD IPS (1280 x 720) ekranına sahip olan General Mobile 4G, 135 gr ağırlığı ile ele çok rahat oturuyor. 400 cd/m2 ile iyi bir parlaklığa ve kontrast değerine sahip olan bu ekran keskin ve net görüntüler verebiliyor. Başarılı renk doğruluğunu da hesaba kattığımızda, aynı segmentte satılan ürünlerle kıyasla önemli bir avantaj sağlıyor.



Suni deri kapak günümüzde hızlıca yayılan yeni bir moda. Kapağın altında micro SIM ve microSD kart yuvaları yer alıyor. Bununla birlikte şarj olmadan yaklaşık iki gün kesintisiz çalışabilen, çıkarılabilir 2500 mAh'lik bir pil yer alıyor. Bu kapağın en büyük dezavantajı tak çıkar tasarımı ile zamanla aşınması ve bu sayede de tam yerine oturmaması.



