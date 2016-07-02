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google internet hızını test edecek

GOOGLE İNTERNET HIZINI TEST EDECEK

İnternet devi Google, yeni bir hizmetiyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Arama motorunun içinden doğrudan internet hızını test edecek olan Google, böylece internet bağlantısının hız durumunu merak eden sayısız kullanıcıyı sürekli arama motoruna çekmiş olacak.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 10:21
Puan Ver : Google İnternet Hızını Test Edecek(8/10)8


İnternet devi Google, yeni bir hizmetiyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Arama motorunun içinden doğrudan internet hızını test edecek olan Google, böylece internet bağlantısının hız durumunu merak eden sayısız kullanıcıyı sürekli arama motoruna çekmiş olacak.



Daha önce internet hız testi konusunda lider olan Oakla'nın karşısına kısa süre önce Netflix rakip olarak dikilmiş ve kendi hız test aracını yayınlamıştı. Şimdiyse Google bu alana giriyor.



Google arama sayfasında arama satırına doğrudan “internet hızı” veya “internet hızımı test et” gibi cümleler yazmak, arama sonuçlarının en tepesinde Google Measurement Labs'ın inetrnet hız testi reklamı görülecek, kutunun altına ise “teste başla” düğmesi bulunacak ve kullanıcı düğmeye bastığında testi gerçekleşecek. Böylece kullanıcılar, herhangi bir internet hız testi servisine uğramadan doğrudan arama sonuçları içinde kendi hızlarını öğrenmiş olacaklar.



Ancak öte yandan Google'ın kendi servislerini arama sonuçlarının tepesinde göstermesi, özellikle Avrupa Birliği'nde büyük tepki topluyor ve Avrupa Komisyonu, ABD'li internet devine bu uygulamalarına son vermesi için ciddi uyarılarda bulunuyor. Yeni hız testi servisinin de benzer bir tartışmaya konu olması şaşırtıcı olmayacak.



İnsan bitti şimdi de semender robotu yaptılar








Etiketler: Google  İnternet  Hızını  Test  Edecek    haber

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