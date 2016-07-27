Google'da arama yaparken ‘3+4' dediğimizde cevap vermesine ya da yarın hava nasıl olacak dediğimizde cevap vermesine alıştık. Google Now'ın bir parçası olan bu özelliklere bir yenisi daha eklendi. Google artık arama bölümde internet hızımızı ölçebilecek.



Google'da arama yaparken ‘3+4' dediğimizde cevap vermesine ya da yarın hava nasıl olacak dediğimizde cevap vermesine alıştık. Google Now'ın bir parçası olan bu özelliklere bir yenisi daha eklendi. Google artık arama bölümde internet hızımızı ölçebilecek.



Her ne kadar fiberliyoruz denip sokakta oynansada, helikopterle şovlar yapılsada ülkemizin interneti çok büyük sorunlara sahip. Fiberin halen çok kısıtlı yerlerde kalması , AKK sorunu ve upload sorunu bunların en büyüğü. İşte bu yüzden de internet hızımızı daha çok merak edip ‘acaba kaça düştü?' ‘AKK'ya girdim mi?' gibi soruları kendimize soruyoruz. Google bu sorulara hızlıca yanıt bulabilmek için servisini devreye sokmuş durumda.



Bundan sonra Google'a ‘İnternet hızımı ölç' dediğinizde Google internet hızını arama ekranı içerisinde ölçecek ve size bildirecek. Google'ın hız testinin hangi altyapıyı kullanacağı ve Speedtest gibi yaygın bir ağa sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Özellik an itibariyle sadece Amerika'da kullanıma sunulmuş durumda. Ancak test aşamaları geçtikten sonra tüm dünyada yayına girmesini bekliyoruz.



Google'ın arama ekranında kendi hız testini yapması Speedtest'i etkileyip etkilemeyeceğini ise bekleyip göreceğiz. Google belki de Speedtest'in altyapısı üzerinden hizmet verecek. Belki de çok az detay sunacağı için kullanıcılar Speedtest'e yönelecek. Belki de alışkanlıklar nedeniyle pek bi değişim olmayacak. İşte bunlar hep bilinmezlikler. Kesin olan ise bu bilinmezlerin kısa sürede kesinleşeceği.



Özelliği denemek isterseniz Amerika'ya VPN ile baplanıp Google'a check my internet speed yazmanız yeterli olacaktır.



Apple başta olmak üzere tüm teknoloji şirketleri sesli asistan hizmetini geliştirmek için büyük paralar harcıyor. Apple'ın Siri'si ülkemizde de kullanılabilen en gelişmiş sesli asistanlardan birisi. Yeni gelen uygulama özelliğiyle birlikte de milyonlarca farklı işleve ev sahipliği yapabilecek. Google'ın da aynı şekilde Google Now'ı var. Amerika'da ve diğer bazı ülkelerde çalışsa da Google Now ülkemizde çalışmıyor. Ancak Google sesli asistanda sunacağı bazı özellikleri ilk olarak arama bölümünde test ediyor. Şu anda saati, kur çevirimini, hava durumunu doğrudan söyleyebilen Google bu işlevlerini geliştiriyor. Ve zamanı geldiğinde bu hizmetlerini Google Now'a ekleyecektir.



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