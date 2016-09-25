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google, iki ciddi android açığını yamadı

GOOGLE, İKİ CİDDİ ANDROİD AÇIĞINI YAMADI

Android'de bulunan iki önemli açık, Google tarafından yamandı.

Tarih : 25 Eylül 2016, 11:33
Puan Ver : Google, İki Ciddi Android Açığını Yamadı(0/10)


Android'de bulunan iki önemli açık, Google tarafından yamandı.



Yeni yayınlanan Android güvenlik yamasıyla saldırganların henüz fark etmemiş olduğu düşünülen iki açık kapandı. Söz konusu açıklar, saldırganlar tarafından telefonun kontrolünü ele geçirmek için kullanılabilecek derecede tehlikeliydi.



Açıklardan biri, saldırganın Gmail veya Gtalk üzerinden gönderdiği Jpeg dosyasının açılması halinde, saldırganın telefona sızabilmesini sağlıyordu. Bu nedenle hacker'ların çok sayıda insanın telefonuna sızabilmesi ve kullanıcıların her türlü kişisel verisine ulaşabilmesi mümkün olacaktı.



Ancak yamanın yayınlanmış olması, tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Söz konusu yamayı indirmemiş olanlar, bu açığa karşı hala savunmasızlar, üstelik bu kez tüm hacker'lar açıktan haberdarlar ve yamayı kurmamış olan kurbanlarına tuzak hazırlıyorlar.



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