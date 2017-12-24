GOOGLE HAKKINIZDA PEK ÇOK VERİ TOPLUYOR! BUNLARI NASIL SİLEBİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?
"Google hizmetlerini kullandığınızda, bilgileriniz açısından bize güvenirsiniz." Teknoloji devi, gizlilik şartları ve koşullarının ilk satırında kullanıcılarına neyle karşılaşabileceklerini bu kadar açık anlatıyor. Ancak bilmediğiniz şu olabilir, Google 'Etkinliğim' fonksiyonunda depolanan bilgiyi silme imkanı sağlıyor.
Birkaç basit adımda, kendinizi Google'a unutturabilirsiniz.
1. "ETKİNLİĞİM" FONKSİYONUNU SİLMEK
Google, ne zaman bir arama yaparsanız, topladığı veriyi hesabınızla ilişkili bir şekilde saklıyor. Yaptığınız her hareket kayıt altında oluyor. Örneğin form doldurmak ya da Gmail hesabınızın gelen kutusunu taramak... Bütün bu veriler 'Etkinliğim' bölümünde toplanıyor. Sizin gitmeniz gereken yer de burası.
Silmek için özellikle aradığınız ögeleri ya da sayfaları ya arama fonksiyonunu kullanarak bulabilirsiniz ya da her şeyi veya belli bir tarih aralığındaki ögeleri seçebilirisiniz. Google'dan işleminizin muhtemel sonuçlarına ilişkin bir uyarı çıkacaktır.
2. YOUTUBE'DAKİ TÜM FAALİYETLERİNİZİ SİLMEK
Google, YouTube'da izlediklerinizi ve arattıklarınızı da takip ediyor. Ancak bunu silmek de kolay. Öncelikle soldaki menüden "Geçmiş" seçeneğine tıklayın, daha sonra sağdaki menüden "izleme geçmişi" ve "arama geçmişi"ni seçerek temizleyin ya da silmek istediğiniz belirli bir aramayı da seçebilirsiniz.
3. REKLAMVERENLERİN HAKKINIZDA BİLDİKLERİNİ SİLMEK
Google hakkınızdaki her şeyi bilmekle kalmıyor, bu bilgileri reklam verenlerle de paylaşıyor. Sık sık arama geçmişinizle uyuşan reklamları görmenizin nedeni bu. Ancak endişelenmeyin, reklam verenlere hangi bilgilerin iletildiğini bulabilirsiniz. Bunu yapabilmek için, Google hesabınızda "Kişisel Bilgiler ve Gizlilik" bölümüne girin.
Burada aradığımız "Reklam Ayarları" seçeneği. Onun üzerine tıklayın ve "Reklam ayarlarını yönet" kısmına tıklayın. Daha sonra "Reklam Kişiselleştirme" diye bir seçenek göreceksiniz. Eğer bunu devre dışı bırakırsanız, Google'ın sizinle ilgili tuttuğu diğer bilgilere ilişkin reklam almazsınız.
Ancak tamamen reklam almayı engellemek mümkün değil. Google sizi ilgilerinize göre reklamları göremeyeceğiniz konusunda uyarıyor.
4. KONUM GEÇMİŞİNİ SİLMEK
Eğer Android cihazlarını kullanıyorsanız, Google, "Zaman Çizelgesi" fonksiyonuyla telefon ya da bilgisayarınızla ziyaret ettiğiniz yerlerin listesini tutuyor. Google Haritalar'dan bu bilgiyi silmek için bu sayfayı ziyaret etmeniz gerek. Konum geçmişinizi kapatabilirsiniz ve tüm geçmişi, tek bir günü ya da belli bir zaman dilimini silebilirsiniz. Ya da yaptığınız tek bir seyahati... Bunun için "Konum Geçmişini Duraklat"a basmanız yeterli.
Kaynak: haberinburada
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