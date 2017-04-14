

Teknoloji devi Google görsel arama alışveriş için benzer nesneleri gösterecek. İşte uygulamanın detayları.



Dünyanın en popüler arama motoru Google'yisık sık kullanıyorsanız, yeni özellilerini fark ediyorsunuzdur. Buna bir örnek vermek gerekirse BioshockInfiniteoyununu aradınız diyelim. Sonra oyunla ilgili ya da oyuna ait bir başka olguyu aramaya kalktığınızda birkaç harf ile ilgili önerinin çıktığını görüyorsunuz. Yani Bioshock Infinitearamasının içinde oyunun DLC paketleri olan Burial at the Sea'yi aramak için birkaç harfini yazmanız ile önerinin geldiğini görüyorsunuz. Bu gibi birçok özellik Google'yi diğer rakiplerine göre kullanışlı yapıyor. Konumuza yakın bir başka örnek de arama çubuğuna ‘kuru kafa t-shirt' yazdığınızda alışveriş sonuçlarının da listelenmesiydi. Şimdi de firma, bunu görsel aramaya taşıdı. Google görsel arama alışverişiçin benzer nesneleri gösterecek.



Benzer nesneler algoritmasının avantajını kullanmak isteyen Google, resmi bloğundan bir açıklama yaptı. Açıklamada özelliğin Androidarama uygulamasında ve mobil internette kullanıma sunulduğu belirtildi. Görsel aramada kullanılan benzer öğeler özelliğinin kullanıcıların aradıkları ürünleri bulmasına yardımcı olmak için tasarlandığını belirtildi. Firma ayrıca önümüzdeki birkaç ay içerisinde aramanın daha fazla kategoriyi kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurdu.



Çalışma prensibinin daha iyi anlaşılması için bir de fotoğraf yayınlandı. Görüldüğü gibi aranan resimlerdeki gözlük, çanta, ayakkabı gibi giysi ve aksesuarlar için alışverişsonuçlarıbeliriyor.



Bu uygulamanın en çok kadınlar için yararlı olacağını söyleyebiliriz. Zira internet ve teknoloji kullanımında erkekler kadar başarılı olamayabiliyor. Zira sonuçların önüne gelmesi onların yararına olacaktır.



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