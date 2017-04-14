Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

google görsel arama alışveriş için benzer nesneleri gösterecek

GOOGLE GÖRSEL ARAMA ALIŞVERİŞ İÇİN BENZER NESNELERİ GÖSTERECEK

Teknoloji devi Google görsel arama alışveriş için benzer nesneleri gösterecek. İşte uygulamanın detayları.

Tarih : 14 Nisan 2017, 11:31
Puan Ver : Google Görsel Arama Alışveriş İçin Benzer Nesneleri Gösterecek(6/10)3


Teknoloji devi Google görsel arama alışveriş için benzer nesneleri gösterecek. İşte uygulamanın detayları.



Dünyanın en popüler arama motoru Google'yisık sık kullanıyorsanız, yeni özellilerini fark ediyorsunuzdur. Buna bir örnek vermek gerekirse BioshockInfiniteoyununu aradınız diyelim. Sonra oyunla ilgili ya da oyuna ait bir başka olguyu aramaya kalktığınızda birkaç harf ile ilgili önerinin çıktığını görüyorsunuz. Yani Bioshock Infinitearamasının içinde oyunun DLC paketleri olan Burial at the Sea'yi aramak için birkaç harfini yazmanız ile önerinin geldiğini görüyorsunuz. Bu gibi birçok özellik Google'yi diğer rakiplerine göre kullanışlı yapıyor. Konumuza yakın bir başka örnek de arama çubuğuna ‘kuru kafa t-shirt' yazdığınızda alışveriş sonuçlarının da listelenmesiydi. Şimdi de firma, bunu görsel aramaya taşıdı. Google görsel arama alışverişiçin benzer nesneleri gösterecek.



Benzer nesneler algoritmasının avantajını kullanmak isteyen Google, resmi bloğundan bir açıklama yaptı. Açıklamada özelliğin Androidarama uygulamasında ve mobil internette kullanıma sunulduğu belirtildi. Görsel aramada kullanılan benzer öğeler özelliğinin kullanıcıların aradıkları ürünleri bulmasına yardımcı olmak için tasarlandığını belirtildi. Firma ayrıca önümüzdeki birkaç ay içerisinde aramanın daha fazla kategoriyi kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurdu.



Çalışma prensibinin daha iyi anlaşılması için bir de fotoğraf yayınlandı. Görüldüğü gibi aranan resimlerdeki gözlük, çanta, ayakkabı gibi giysi ve aksesuarlar için alışverişsonuçlarıbeliriyor.



Bu uygulamanın en çok kadınlar için yararlı olacağını söyleyebiliriz. Zira internet ve teknoloji kullanımında erkekler kadar başarılı olamayabiliyor. Zira sonuçların önüne gelmesi onların yararına olacaktır.



Tom Clancy's Shadowbreak duyuruldu!








Etiketler: Google  Görsel  Arama  Alışveriş  İçin  Benzer  Nesneleri  Gösterecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER