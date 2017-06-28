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google glass ilk güncellemesini aldı

GOOGLE GLASS İLK GÜNCELLEMESİNİ ALDI

Google'ın 2014'te kısmi olarak satışa sunduğu akıllı gözlüğü Google Glass aradan geçen 3 senelik zaman diliminin ardından ilk güncellemesini aldı. İşte detaylar.

Tarih : 28 Haziran 2017, 11:21
Puan Ver : Google Glass İlk Güncellemesini Aldı(7/10)5


Google'ın 2014'te kısmi olarak satışa sunduğu akıllı gözlüğü Google Glass aradan geçen 3 senelik zaman diliminin ardından ilk güncellemesini aldı. İşte detaylar.



Google'ın ilk defa 2013'ün başlarında ortaya çıkardığı akıllı gözlüğü, o zamanlar ilgi odağı olmuştu. Google Glass ismi ile tanıtılan bu gözlük, uzun bir geliştirme aşamasının ardından 2014 ile birlikte kademeli olarak satışa sunuldu. Fakat bazı şeyler Google'ın istediği gibi gelişmedi. Yüksek maliyet tablosu, gözlükte ortaya çıkan bazı sorunlar, Google Glass'ın beta aşamasındayken rafa kaldırılmasına neden oldu.



Google yine de beta aşamasında kalan Google Glass'ı henüz unutmamış görünüyor. Zira yazılım ve teknoloji sektörünün dev ismi, geçtiğimiz gün Google Glassiçin bir güncelleme yayınladı. Hemen baştan belirtelim. Yayınlanan güncelleme için öyle büyük bir beklentiye girmenize gerek yok. Zira gelen güncelleme ile bluetooth bağlantısı ile ilgili bazı sorunlar ortadan kaldırılmış durumda. Yani gözlüğe eklenen yeni bir özellik mevcut değil.



Google'ın seneler sonra akıllı gözlüğünü güncellemesi, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek olan I/O 2017 etkinliği ile ilgili bir ipucu olarak yorumlandı. İddialara göre Googlebu seneki etkinlikte Google Glassile ilgili yeni bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. Kim bilir belki de şirket yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyordur. Ya da yeni bir akıllı gözlük projesi de duyurulabilir. Sonuç olarak bekleyip, göreceğiz.



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