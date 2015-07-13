Google'ın yeni nesil akılı gözlüğü Google Glass Enterprise Edition (EE) daha görünebilir, daha net ve daha fazla pil gücüyle gelecek!



Google'ın yeni nesil akılı gözlüğü Google Glass Enterprise Edition (EE) daha görünebilir, daha net ve daha fazla pil gücüyle gelecek!



Giyilebilir teknolojilerhakkında halen büyük bir çelişki içindeyiz. Birçok kullanıcı bu ürünleri “yararlı” bulurken birçok kullanıcı da “şarj etmek zorunda kaldığımız bir ürün daha” gözüyle bakmaktadır. Akıllı saatleri incelerken yaşadığımız pil gücü sorunu üreticiler tarafından “süper güç tasarruf” modları ile aşılmaya çalışılmaktadır. 600 dolar para verip aldığınız bir akıllı saati akşam 20'den sonra kullanamamak ya da birisi saati sorduğunda “pili bitti” demeyi çağımızın vebası olarak görmekteyiz.



Giyilebilir teknolojilerin farklılaşması ise Google Glass ile oldu. Google, akıllı gözlüğünü 2012 yılında tanıttı. Tanıtımdan önce yayınladığı aşağıdaki video ile Google aklımızı başımızdan almış ve “bundan daha iyisi yapılamaz” yorumları yapmamıza sebep olmuştu.



Oysaki günlük kullanımda videodaki gibi bir senaryo söz konusu değildi. 4 saatten bile daha az giden bataryası ve özellikle gün ışığında ekranın görünme sorunları Google Glass‘ın popülaritesinin bir anda kaybolmasına sebep oldu. Ön siparişte bile 1500 dolarla satılan bu ürün birçok arkadaşımızı halen profil fotoğraflarında kullandığı basit bir aksesuar olmaktan ileri gidemedi.



Bunların üstüne bazı yerlerde Google Glass‘ın yasaklanması ise ürünün dibe doğru gitmesindeki en önemli sebeplerden birisi oldu. Gizli kamera çekiminin yapılabilmesine olanak sağladığı düşünülen Google Glass‘ın çekim yaparken üstünde kırmızı bir ışık yanması gerekliliği ise Google tarafından da doğrulandı.



Google, yeni bir gözlük peşinde ve bu uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Google Glass Enterprise Edition (EE) adıyla anılan bu gözlüğün camında çok özel bir materyal kullanılacağı ve daha fazla yoğunlukla daha fazla çözünürlük elde edilmeye çalışılacağı belirtiliyor. Son dönemde Android ekosisteminde oldukça iyi işler ortaya koyan Intel ile ortaklaşa çalışan Google'ın yen nesil Google Glass Enterprise Edition‘da Intel Atom işlemci kullanacağı belirtilmekte.



Google‘ın en önemli yeniliklerinden birisi de Google Glass Enterprise Edition‘ın şarj edilebilme noktasında sunacağı yenilik gibi görünüyor. Lakin Google uzun zamandır FCC ile bu bağlamda patent görüşmeleri yapıyor. 5 GHz hızında Wi-Fi bağlantılarına izin verecek olan yeni nesil gözlük tüm olumsuzlukları unutturacak gibi görünüyor.



Google Glass Enterprise Edition hem pil tarafında hem de çözünürlük konusunda iyileştirmeler sunabilirse bu kez bir şansı olabilir diye düşünüyoruz. Peki, akıllı gözlükler hakkında siz ne düşünüyorsunuz?







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