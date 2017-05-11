

Google tarafından geliştirilen Fuşya işletim sistemi son halini almaya gittikçe yakınlaşıyor.



Teknoloji dünyasının önde gelenlerinden olan Google, sahip olduğu Android platformunun yanına bir yenisini eklemek için var gücüyle çalışıyor.



Yeni işletim sistemi Google Fuşya, en büyük amaç olarak Linux tabanlı sistemlerin verdiği olumsuzlukları azaltmak istiyor. Android sisteminin mobil cihazlar için çok stabil olmadığı ve bundan dolayı sorunlar ortaya çıkmıştı.



Fuşya ise tamamen yeniden yapılanmış bir işletim sistemi. Sistemin içerisinde Magenta adında bir çekirdek yer bulunuyor. Yeni işletim sistemi temel olarak FreeRTS veya ThreadX gibi sistemlerin karşısında konum almak istiyor. Sistem 32-bit ve 64-bit ARM ile 64-bit masaüstü işlemcilere ile düzgün çalışabiliyor.



Sızdırılan bilgilere göre birçok bölümde son aşamaya gelindiği ve arayüzün şekillendiği belirtiliyor. Resmi olarak henüz lansmanı yapılmamış işletim sisteminin hangi alanlarda kullanılacağı ise hala sır gibi saklanıyor.



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