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google fuşya işletim sistemi gelişme aşamasını sürdürüyor

GOOGLE FUŞYA İŞLETİM SİSTEMİ GELİŞME AŞAMASINI SÜRDÜRÜYOR

Google tarafından geliştirilen Fuşya işletim sistemi son halini almaya gittikçe yakınlaşıyor.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 09:36
Puan Ver : Google Fuşya İşletim Sistemi Gelişme Aşamasını Sürdürüyor(9/10)11


Google tarafından geliştirilen Fuşya işletim sistemi son halini almaya gittikçe yakınlaşıyor.



Teknoloji dünyasının önde gelenlerinden olan Google, sahip olduğu Android platformunun yanına bir yenisini eklemek için var gücüyle çalışıyor.



Yeni işletim sistemi Google Fuşya, en büyük amaç olarak Linux tabanlı sistemlerin verdiği olumsuzlukları azaltmak  istiyor. Android sisteminin mobil cihazlar için çok stabil olmadığı ve bundan dolayı sorunlar ortaya çıkmıştı.



Fuşya ise tamamen yeniden yapılanmış bir işletim sistemi. Sistemin içerisinde Magenta adında bir çekirdek yer bulunuyor. Yeni işletim sistemi temel olarak FreeRTS veya ThreadX gibi sistemlerin karşısında konum almak istiyor.  Sistem 32-bit ve 64-bit ARM ile 64-bit masaüstü işlemcilere ile düzgün çalışabiliyor.



Sızdırılan bilgilere göre birçok bölümde  son aşamaya gelindiği ve arayüzün şekillendiği belirtiliyor. Resmi olarak henüz lansmanı yapılmamış işletim sisteminin hangi alanlarda kullanılacağı ise hala sır gibi saklanıyor.



Fakir Kaave ile bol köpüklü bayramlar








Etiketler: Google  Fuşya  İşletim  Sistemi  Gelişme  Aşamasını  Sürdürüyor    haber

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