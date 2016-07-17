

Google daha önce Facebook'un yaptığı Oculus ve HTC'nin yaptığı Vive gibi cihazlar yapmayacak. Karara göre şirket daha radikal projelerde güçlü yanlarını ön plana çıkarmak istiyor.







Bu konuda mobil sanal gerçekliğin arkasında ki kaynak olmakta yer alıyor.







Özellikle sanal gerçeklik dünyasında akıllı cihazlarla kullanılabilecek olan uygulama ve oyun geliştiren şirketlere araçlar sağlamak, son derece pahalı donanım satmaktan çok daha kolay.



Şimdilik Bir Açıklama Yok







Mayıs ayında düzenlenen I/O geliştirici konferansında sanal gerçeklik platformu Daydream duyurulmuştu. Daydream'in yer alacağı platform ucuz cardboard gözlükler yerine daha gelişmiş donanımda kullanılacaktı. Bu donanımı da kendisi üretecek. Daydream platformu Anroid'in en yeni versiyon işletim sisteminde çalışacak.







Ancak yeni bir sanal gerçeklik projesi de artık bir Alphabet şirketi olan X araştırma laboratuvarı tarafından sürdürülüyor. Yaklaşık olarak 50 kadar çalışan bu proje dahilinde yer alıyor. Bu proje diğerinden farklı olarak cihaz için kendi işletim sistemini sunuyor. Ancak bu şirketin Facebook, HTC, Samsung ve diğer üreticilere sanal gerçeklik pazarını bırakacağı anlamına gelmiyor. Google'ın stratejisi önce mobil sektöre ve sanal gerçeklik içeriği üretecek olanlara erişmek.







Tabana Yayılacak







Google yürüttüğü bu politika ile sanal gerçeklik sektörünün en geniş alanı olan tabana yaklaşabilmek. Bu projeyi kapatmak Google'ın sanal gerçeklik havlusunu ringe attığı anlamına gelmiyor. Başkan yardımcısı Clay Bavor'ın büyük planları olduğu belirtiliyor.