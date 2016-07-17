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google farklı vr planları peşinde !

GOOGLE FARKLI VR PLANLARI PEŞİNDE !

Projelere yakın kaynakların yaptığı açıklamalara göre Google geçtiğimiz günlerde VR planlarını farklı yöne çevirmiş olabilir.

Tarih : 17 Temmuz 2016, 17:56
Puan Ver : Google Farklı Vr Planları Peşinde !(5/10)5


Google daha önce Facebook'un yaptığı Oculus ve HTC'nin yaptığı Vive gibi cihazlar yapmayacak. Karara göre şirket daha radikal projelerde güçlü yanlarını ön plana çıkarmak istiyor.



Bu konuda mobil sanal gerçekliğin arkasında ki kaynak olmakta yer alıyor.



Özellikle sanal gerçeklik dünyasında akıllı cihazlarla kullanılabilecek olan uygulama ve oyun geliştiren şirketlere araçlar sağlamak, son derece pahalı donanım satmaktan çok daha kolay.

Şimdilik Bir Açıklama Yok



Mayıs ayında düzenlenen I/O geliştirici konferansında sanal gerçeklik platformu Daydream duyurulmuştu. Daydream'in yer alacağı platform ucuz cardboard gözlükler yerine daha gelişmiş donanımda kullanılacaktı. Bu donanımı da kendisi üretecek. Daydream platformu Anroid'in en yeni versiyon işletim sisteminde çalışacak.



Ancak yeni bir sanal gerçeklik projesi de artık bir Alphabet şirketi olan X araştırma laboratuvarı tarafından sürdürülüyor. Yaklaşık olarak 50 kadar çalışan bu proje dahilinde yer alıyor. Bu proje diğerinden farklı olarak cihaz için kendi işletim sistemini sunuyor. Ancak bu şirketin Facebook, HTC, Samsung ve diğer üreticilere sanal gerçeklik pazarını bırakacağı anlamına gelmiyor. Google'ın stratejisi önce mobil sektöre ve sanal gerçeklik içeriği üretecek olanlara erişmek.



Tabana Yayılacak



Google yürüttüğü bu politika ile sanal gerçeklik sektörünün en geniş alanı olan tabana yaklaşabilmek. Bu projeyi kapatmak Google'ın sanal gerçeklik havlusunu ringe attığı anlamına gelmiyor. Başkan yardımcısı Clay Bavor'ın büyük planları olduğu belirtiliyor.










Etiketler: Google  Farklı  Vr  Planları  Peşinde      haber

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