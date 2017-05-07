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google, facebook ve twitter'a ışid şoku

GOOGLE, FACEBOOK VE TWİTTER'A IŞİD ŞOKU

Google, Facebook ve Twitter terör kurbanları tarafından mahkemeye verildi. Bu davanın sebebi ise internet şirketlerinin IŞİD'e karşı gerekli önlemleri alamaması.

Tarih : 07 Mayıs 2017, 10:54
Puan Ver : Google, Facebook Ve Twitter'a Işid Şoku(10/10)7


Bildiğiniz gibi terör örgütü IŞİD özellikle sosyal medyada oldukça etkin. Bir yandan terör propagandaları buradan yapan örgüt, bir yandan da bu platformları kullanarak örgüt üyesi toplamaya çalışıyorlar. İşte IŞİD terör örgütünün siber dünyadaki bu faaliyetleri Amerikalı internet şirketlerinin başına bela oldu.



2015 yılında Amerika'da gerçekleşen bir IŞİD saldırısı yüzünden Google, Facebook ve Twitter'a karşı dava açıldı. Çünkü bu terör saldırısında hayatını kaybeden üç kişinin yakınları olaydan bu internet şirketlerini sorumlu tutuyor. Google, Facebook ve Twitter'a karşı yasal süreç başlatan aile yakınlarına göre bu internet şirketleri IŞİD'in terör propagandasına izin veriyor. Bu propagandadan etkilendiği için San Bernardino saldırısını gerçekleştiren kişinin bu eyleminde internet şirketlerinin de hatası olduğunu söyleyen davacılar, sadece tazminat değil, bu şirketlerin daha dikkatli davranmasını da istiyor.








Etiketler: Google  Facebook  Ve  Twitter  A  Işid  Şoku    haber

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