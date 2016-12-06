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google, facebook, twitter ve microsoft teröre karşı birleşti

GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER VE MİCROSOFT TERÖRE KARŞI BİRLEŞTİ

Teknolojide dünya devi isimler teröre karşı güçlerini birleştirdi. Google, Facebook, Twitter ve Microsoft tarafından yapılan ortak açıklamada, "İnternette terörle ilgili içeriğin kontrol altına alınması için çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Bu iş birliğinin daha da geliştirileceğini umut ediyoruz."

Tarih : 06 Aralık 2016, 17:31
Puan Ver : Google, Facebook, Twitter Ve Microsoft Teröre Karşı Birleşti(9/10)7


Google, Facebook, Twitter ve Microsoft, oluşturdukları ortak veri tabanıyla, internet platformlarında terör ve aşırılıkçı söylemlerin yer aldığı içerikleri kaldırmak için güçlerini birleştirdi.



Bilgi paylaşımı yoluyla platformlarındaki aşırılıkçı içeriği belirlemek ve kaldırmak için karşılıklı anlaşmaya varan teknoloji devi şirketler, terörü destekleyen resim ve videolar için "hashes" olarak bilinen ve dijital parmak izinden oluşan bir veri tabanı oluşturdu.



Bu veri tabanında teröristlere ait videolar veya şiddet içeren görüntüler yer alıyor. Aşırılıkçı söylemlerin yer aldığı video ya da resim paylaşıldığında, ortaklaşa kurulan sistem tarafından otomatik olarak şirket yetkilileri bilgilendirilecek.



Şirketlerden biri, terör veya benzeri içerikte paylaşım tespit ettiğinde, diğerleri de bu "hashes"leri kullanarak aynı içeriği kendi ağlarından çıkarabilecekler.



Dört şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, "İnternette terörle ilgili içeriğin kontrol altına alınması için çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Bu iş birliğinin daha da geliştirileceğini umut ediyoruz." ifadesine yer verildi.



Terör içeriği konusunda farklı politikalara sahip şirketler, öncelik işe "en aşırılıkçı ve korkunç terör görüntülerinin" parmak izlerini paylaşmakla başlayacaklar.



Teknoloji şirketleri, sitelerindeki terör içerikli aşırılıkçı yayınların kaldırılması için dünya genelinde hükümetler tarafından baskı görüyor.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Google  Facebook  Twitter  Ve  Microsoft  Teröre  Karşı  Birleşti    haber

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