Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

google eski fotoğrafları ölümsüzleştiriyor

GOOGLE ESKİ FOTOĞRAFLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR

Amerikan teknoloji devi Google yeni sunduğu uygulama ile birlikte eski fotoğrafları ölümsüzleştiriyor Google PhotoScan adını taşıyan uygulama telefon kemarasıyla fotoğrafları hızlı bir şekilde tarayarak dijital ortamda saklama uygun hale getiriyor.

Tarih : 20 Kasım 2016, 19:16
Puan Ver : Google Eski Fotoğrafları Ölümsüzleştiriyor(6/10)3


Amerikan teknoloji devi Google yeni sunduğu uygulama ile birlikte eski fotoğrafları ölümsüzleştiriyor Google PhotoScan adını taşıyan uygulama telefon kemarasıyla fotoğrafları hızlı bir şekilde tarayarak dijital ortamda saklama uygun hale getiriyor.



Eski fotoğrafları bilgisayar otamına geçirmek ve saklamak büyük bir zahmet iken yüzlerce fotoğrafı tek tek taratmak da büyük bir maliyeti beraberinde getiriyor. Amerikan teknoloji devi de bu sorunu ortadan kaldırmak için yeni bir uygulama yayınladı. PhotoScan adını taşıyan uygulama sayesinde fotorğafları yüksek çözünürlükte kaydedebilir ve hızlı bir şekilde ölümsüz hale getirebilirsiniz. Android ve İOS platformunda yayınlanan uygulama telefonunuzun kamerasını kullanarak geliştirdiği özel algoritmayla birlikte görüntüleri işliyor.



Basit bir şekilde fotoğrafı çekme ve saklama uygulaması olmayan PhotoScan aynı zamanda görüntüde oluşabilecek parlamaları ve sorunları da giderebiliyor. Bunun için ilk olarak uygulamada fotoğrafı kadraj içerisine sığdırmanız sonrasında ise işaretlenen noktalara tek tek yakınlaşarak detay görüntüleri elde etmeniz gerekiyor.



Parlamaları Yok Ediyor



Fotoğrafa dahil olmayan kısımları otomatik olarak kesen uygulama yaptığı işlemler sayesinde eski fotoğrafların birkaç saniye içerisinde dijital ortama aktarılmasını sağlıyor. ‘PhotoScan, yazdırdığınız favori fotoğrafları telefonunuzun kamerasını kullanarak taramanıza ve kaydetmenize olanak tanıyan yeni bir Google Fotoğraflar tarayıcı uygulamasıdır.' açıklamasıyla Google Play Store'da yer edinen uygulama şimdiden 4.2 puan alarak pek çok kişinin beğenisini kazanmış durumda.








Etiketler: Google  Eski  Fotoğrafları  Ölümsüzleştiriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER