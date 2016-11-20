

Amerikan teknoloji devi Google yeni sunduğu uygulama ile birlikte eski fotoğrafları ölümsüzleştiriyor Google PhotoScan adını taşıyan uygulama telefon kemarasıyla fotoğrafları hızlı bir şekilde tarayarak dijital ortamda saklama uygun hale getiriyor.



Eski fotoğrafları bilgisayar otamına geçirmek ve saklamak büyük bir zahmet iken yüzlerce fotoğrafı tek tek taratmak da büyük bir maliyeti beraberinde getiriyor. Amerikan teknoloji devi de bu sorunu ortadan kaldırmak için yeni bir uygulama yayınladı. PhotoScan adını taşıyan uygulama sayesinde fotorğafları yüksek çözünürlükte kaydedebilir ve hızlı bir şekilde ölümsüz hale getirebilirsiniz. Android ve İOS platformunda yayınlanan uygulama telefonunuzun kamerasını kullanarak geliştirdiği özel algoritmayla birlikte görüntüleri işliyor.



Basit bir şekilde fotoğrafı çekme ve saklama uygulaması olmayan PhotoScan aynı zamanda görüntüde oluşabilecek parlamaları ve sorunları da giderebiliyor. Bunun için ilk olarak uygulamada fotoğrafı kadraj içerisine sığdırmanız sonrasında ise işaretlenen noktalara tek tek yakınlaşarak detay görüntüleri elde etmeniz gerekiyor.



Parlamaları Yok Ediyor



Fotoğrafa dahil olmayan kısımları otomatik olarak kesen uygulama yaptığı işlemler sayesinde eski fotoğrafların birkaç saniye içerisinde dijital ortama aktarılmasını sağlıyor. ‘PhotoScan, yazdırdığınız favori fotoğrafları telefonunuzun kamerasını kullanarak taramanıza ve kaydetmenize olanak tanıyan yeni bir Google Fotoğraflar tarayıcı uygulamasıdır.' açıklamasıyla Google Play Store'da yer edinen uygulama şimdiden 4.2 puan alarak pek çok kişinin beğenisini kazanmış durumda.