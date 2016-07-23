GOOGLE ENERJİ TASARRUFU İÇİN YAPAY ZEKA KULLANIYOR
Google, bilgi işlem merkezilerinde yapay zeka teknolojisi DeepMind'ı kullanarak enerji tüketimini yüzde 15 oranında azalttığını açıkladı.
Bilgi işlem merkezlerindeki dev sunucuları soğutmak için çok fazla enerji harcanıyor.
Bazı şirketler yeni bilgi işlem merkezlerini soğuk ülkelerde inşa ediyor.
Uzmanlara göre, bilgi işlem merkezlerinin karbondiyoksit emisyonu, küresel sera gazı salımının yüzde ikisini oluşturuyor.
Deepmind'ın kurucularından Mustafa Süleyman, "Bu teknoloji çevrenin korunmasında önemli bir etkiye sahip olacak" dedi. Süleyman, bu teknolojinin büyük sanayi tesislerinin enerji harcamalarında da eşit oranda tasarruf sağlayacağını söyledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar