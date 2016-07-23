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google enerji tasarrufu için yapay zeka kullanıyor

GOOGLE ENERJİ TASARRUFU İÇİN YAPAY ZEKA KULLANIYOR

Google, bilgi işlem merkezilerinde yapay zeka teknolojisi DeepMind'ı kullanarak enerji tüketimini yüzde 15 oranında azalttığını açıkladı.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 11:26
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Bilgi işlem merkezlerindeki dev sunucuları soğutmak için çok fazla enerji harcanıyor.



Bazı şirketler yeni bilgi işlem merkezlerini soğuk ülkelerde inşa ediyor.



Uzmanlara göre, bilgi işlem merkezlerinin karbondiyoksit emisyonu, küresel sera gazı salımının yüzde ikisini oluşturuyor.



Deepmind'ın kurucularından Mustafa Süleyman, "Bu teknoloji çevrenin korunmasında önemli bir etkiye sahip olacak" dedi. Süleyman, bu teknolojinin büyük sanayi tesislerinin enerji harcamalarında da eşit oranda tasarruf sağlayacağını söyledi.








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