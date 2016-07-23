

Bilgi işlem merkezlerindeki dev sunucuları soğutmak için çok fazla enerji harcanıyor.







Bazı şirketler yeni bilgi işlem merkezlerini soğuk ülkelerde inşa ediyor.







Uzmanlara göre, bilgi işlem merkezlerinin karbondiyoksit emisyonu, küresel sera gazı salımının yüzde ikisini oluşturuyor.







Deepmind'ın kurucularından Mustafa Süleyman, "Bu teknoloji çevrenin korunmasında önemli bir etkiye sahip olacak" dedi. Süleyman, bu teknolojinin büyük sanayi tesislerinin enerji harcamalarında da eşit oranda tasarruf sağlayacağını söyledi.