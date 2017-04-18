

Son yıllarda popülerliğini yitiren Google Earth yenileniyor. Google, önümüzdeki hafta özel bir etkinlik düzenleyerek Earth'ün yepyeni bir versiyonunu tanıtacak.



Google'ın tüm dünyayı gözler önüne seren popüler servisi Google Earth bir dönem herkesin dilindeydi. Dünyanın herhangi bir köşesine açıp bakabileceğiniz, ya da kendi sokağınızı uzaydan görebileceğiniz bu platform, ilk çıktığında büyük ilgi gördü. Ancak son yıllarda Google Earth'e olan ilgi büyük ölçüde azıldı. Onun yerini Maps gibi popüler uygulamalar aldı.



VR desteği gelebilir



Ancak Google bir dönemlerin en gözde adresi olan Earth'ten vazgeçmiyor. Amerikalı internet devi önümüzdeki hafta düzenlenecek bir etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. 18 Nisan'da, yani Dünya Günü olarak kutlanan 22 Nisan'dan dört gün önce düzenlenecek etkinlikte, yeni Google Earthtanıtılacak. Bu yeni versiyonda nelerin bulunacağı bilinmiyor. Ancak Google'ın sırf bu yeni versiyonu tanıtmak için özel bir etkinlik düzenlemesi, bazı heyecan verici yeniliklerin bizleri beklediğini gösteriyor.



Bu yeniliklerden birinin VR desteğiolacağı söyleniyor ki eğer bu söylenti gerçek olursa Earth bir kez daha herkesin konuştuğu bir platform haline gelebilir.



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