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google earth'ün yeni versiyonu geliyor

GOOGLE EARTH'ÜN YENİ VERSİYONU GELİYOR

Son yıllarda popülerliğini yitiren Google Earth yenileniyor. Google, önümüzdeki hafta özel bir etkinlik düzenleyerek Earth'ün yepyeni bir versiyonunu tanıtacak.

Tarih : 18 Nisan 2017, 10:23
Puan Ver : Google Earth'ün Yeni Versiyonu Geliyor(6/10)7


Son yıllarda popülerliğini yitiren Google Earth yenileniyor. Google, önümüzdeki hafta özel bir etkinlik düzenleyerek Earth'ün yepyeni bir versiyonunu tanıtacak.



Google'ın tüm dünyayı gözler önüne seren popüler servisi Google Earth bir dönem herkesin dilindeydi. Dünyanın herhangi bir köşesine açıp bakabileceğiniz, ya da kendi sokağınızı uzaydan görebileceğiniz bu platform, ilk çıktığında büyük ilgi gördü. Ancak son yıllarda Google Earth'e olan ilgi büyük ölçüde azıldı. Onun yerini Maps gibi popüler uygulamalar aldı.



VR desteği gelebilir



Ancak Google bir dönemlerin en gözde adresi olan Earth'ten vazgeçmiyor. Amerikalı internet devi önümüzdeki hafta düzenlenecek bir etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. 18 Nisan'da, yani Dünya Günü olarak kutlanan 22 Nisan'dan dört gün önce düzenlenecek etkinlikte, yeni Google Earthtanıtılacak. Bu yeni versiyonda nelerin bulunacağı bilinmiyor. Ancak Google'ın sırf bu yeni versiyonu tanıtmak için özel bir etkinlik düzenlemesi, bazı heyecan verici yeniliklerin bizleri beklediğini gösteriyor.



Bu yeniliklerden birinin VR desteğiolacağı söyleniyor ki eğer bu söylenti gerçek olursa Earth bir kez daha herkesin konuştuğu bir platform haline gelebilir.



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Etiketler: Google  Earth  Ün  Yeni  Versiyonu  Geliyor    haber

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