

Eklediği yeni özelliklerle 10. yaşını kutlayan Google Earth, kullanıcılarını oldukça sevindirdi.



Dünyada birçok yeri farklı bir açıyla gösteren Google Earth, çeşitli manzaralar sunmanın yanı sıra dikkat çeken bölge ve mekânlardan da çok özel kareleri kullanıcılarının izlenimine sundu.



En çekici yeryüzü manzaraları burada olacak



“Voyager” başlığında toplanan muhteşem fotoğraflar Tac Mahal ve Büyük Kanyon'dan oluşan muhteşem görsellikteki fotoğrafları da içeriyor.



Ayrıca Voyager başlığının hemen altında da sokak fotoğraflarından oluşan özel görüntüler, Uzay'dan; Dünya görünümleri ve çekici Yeryüzü Manzaraları da Google Earth kullanıcılarını bekliyor.



Bundan tam 10 sene önce Google Earth ilk tanıtıldığında hepimizin müthiş ilgisini çekmişti. Sunduğu deneyim bambaşka olan Google Earth, size resmen kuş gibi Dünyanın her yerinde uçarak bir nebze de olsa yeni yerler keşfetme imkânı sunmaktaydı.



2005 yılı aynı zamanda Google Earth'ün gelişim sürecinde önemli bir yıldı. O yılın Ağustos ayında meydana gelen Katrina Kasırgası, bize bu haritalama programının ne derece kullanışlı olduğunu ve bu tarz durumlarda oldukça başarılı bir önlem aracı olarak kullanılabileceğini göstermişti.



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