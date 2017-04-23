

Uzun bir süredir yayında olan Google Earth servisi, masaüstü yazılımı ve mobil uygulama olarak kullanılabiliyordu. Güncellenen servis önemli özelliklerle karşımıza çıktı. Google tarafından duyurulan yenilikleri üç ana başlık altında sizlerle paylaşıyoruz. “Yeni bir perspektif kazanın” başlığı ile kullanıma sunulan yeni Google Earth'ün detayları sizlerle.



İlk olarak yenilenmiş bir 3D yani üç boyutlu görüntüleme seçeneği sunulduğunu belirtelim. 3D özelliği eski sürümde de bulunuyordu ancak burada Google yeni bir görüntüleme teknolojisi ile daha gerçekçi 3D deneyimi vaad ediyor. Ayrıca artık daha çok nokta 3D olarak görüntülenebiliyor.



İkinci önemli güncelleme Gezgin adı verilen yeni bir özellik ve Bilgi Kartları. Google Earth'ün içerisinden ulaşılabilen Gezgin sekmesi altında an itibariyle 20.000 kayıtlı bölge yer alıyor ve bu sayının her geçen artacağı söyleniyor. Bakmak istediğiniz bölgede Gezgin menüsü içerikleri varsa çok daha detaylı bilgi almak mümkün. Bilgi Kartları ise Google Earth içerisinde çalışan ayrı bir Wikipedia gibi bilgi veriyor. Gezgin ve Bilgi Kartları fotoğraf ve yazılarla destekleyerek daha detaylı bir gezinti vaad ediyor. Bu içerikler BBC Earth, DigitalGlobe gibi partnerler ile geliştiriliyor.



En önemli bir diğer güncelleme ise Google Earth'e artık Google Chrome tarayıcı üzerinden ulaşılabiliyor olması. Yani artık bir yazılım indirmeye gerek kalmadan Google Earth'ü kullanmak mümkün. İlk etapta sadece Chrome tarayıcıya destek veriliyor ancak ilerleyen dönemlerde Firefox, Opera ve Microsoft Edge gibi tarayıcılara da destek verileceği söyleniyor. Tarayıcı üzerinden Google Earth'ü kullanmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.



Ayrıca Google Earth içi aramaya tıpkı Google'ın arama motorunda olduğu gibi “Kendimi şanslı hissediyorum” butonu eklendiğini belirtelim. Bu sayede dünyanın herhangi bir yerini rastgele olarak ziyaret edebiliyorsunuz.



Yeni Google Earth'ü aynı zamanda Android uygulaması üzerinden de kullanmak mümkün. Yani güncellemeler mobil tarafta da var. Apple için iOS sürümü ise önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.