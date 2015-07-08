Esasen bu sorunun cevabını Arama Motoru Google, çok büyük bir yüreklilikle cevaplamış durumda. Google: “E-postalarınızı okuyoruz” dedi.



Esasen bu sorunun cevabını Arama Motoru Google, çok büyük bir yüreklilikle cevaplamış durumda. Google: “E-postalarınızı okuyoruz” dedi.



Bu hoş cevap Arama Motoru Google'ın; başta arama motoru servisi olmak üzere birden fazla servisi için kullanım ön koşulu olarak kabul ettirdiği kullanıcı mukavelesi içerisinde de yer alıyor.



Arama Motoru Google; birinci ağızdan Gmail servislerini kullanan kişilerin gönderdikleri ve aldıkları maillerin –E-postaların- içeriklerinin Arama Motoru Google robotları tarafından incelendiğini, üzerinde çalışma yapıldığını, istatistiklerinin tutulduğunu ve başka Arama Motoru servisleriyle de paylaşıldığını açık açık beyan ediyor.



Doğal olarak bu sözleşmeler ne yazık ki birden fazla kullanıcı tarafından okunmuyor. Okunsa dâhi ön koşul olduğundan dolayı çaresizce ve önemsenmeden kabul edilerek kullanıma başlanıyor.



Bu durum birden fazla şahıs için; “Okusunlar ne olacak?” şeklinde karşılanabilir. Lakin ne yazık ki Arama Motoru Google gibi çok büyük servislerin, Hükümetler altında söz dinlediklerini de göz ardı etmek ne kadar doğru olur sorusunun cevabını bulmak da zor olmasa gerek. Google'ın; “Unutulma Hakkı” var ise kullanıcılarında “Unutma Hakkı” olabilir.



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