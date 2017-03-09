Dünyanın önde gelen yazılım ve teknoloji firmalarından Google, yeni bir model üzerinde çalışıyor. Üstelik bu model düşük bir fiyattan satışa sunulacak. İşte detaylar.



Dünyanın önde gelen yazılım ve teknoloji firmalarından Google, yeni bir model üzerinde çalışıyor. Üstelik bu model düşük bir fiyattan satışa sunulacak. İşte detaylar.



Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olanGoogle, geçtiğimiz yıl kendi logosunu taşıyan akıllı telefon modeliPixelile bir ilki gerçekleştirmişti. Genel itibari ile akıllı telefonları 3. parti firmalara ürettiren Google'ın gelecekte daha çok akıllı telefon modeli üreteceği iddia edildi.



Geçtiğimiz günlerde sona eren Mobil Dünya Kongresi'nde konuşan Google Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.Osterloh, Google'ın hali hazırda düşük fiyatlı bir Pixelmodeli üretmeye niyetli olmadığını ve. Pixel isminin daima premium olarak kalacağını belirtmişti.



Osterloh'un bu açıklamaları, Google'ın düşük fiyatlı bir telefon üzerinde çalıştığını iddia edenleri tatmin etmedi. Zira iddiaların kaynağına göreGoogle, yeni çıkaracağı düşük fiyatlı telefonun isminiPixelkoymayacak. Bu proje büyük hayal kırıklığına neden olan Android One'ın devamı olacak ve çıkacak olan ucuz modelin ismi de büyük ihtimalleAndroid Oneile paralellikte olacak.



Tabi ki bu iddialar ister istemez akıllarda birkaç soru işaretine neden oluyor. Bilindiği üzere Google'ın öyle büyük bir üretim kapasitesi yok. Zira Amerikalı şirken, son olarak satışa sunduğu Pixelve Pixel C'de büyük stok sıkıntıları yaşamış ve siparişlerin neredeyse hiçbirini zamanında yetiştirememişti.



Üretim bandında bu kadar sıkıntı çeken bir firmanın, aynı dönem içerisinde hem amiral sınıfı bir model, hemde uygun fiyatlı giriş sınıfı bir model sıkıştırması pek de olağan durmuyor.



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