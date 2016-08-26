

Google, Android'in resmi internet sitesinde LG V20 modelinin Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle geleceğini doğruladı.







Şu sıralar akıllı telefon sektöründe büyük bir hareketliliğin hemen öncesindeyiz. IFA 2016 öncesinde firmaların yenilikleri merakla bekleniyor. Yeni modeller ve güncellemeler merak edilirken, Google merak edilen bir başka konuyu doğruladı.



LG V20 Android 7.0 Nougat ile geliyor!



Eylül ayının ilk haftasında beklenen LG V20 modelinin teknik özellikleri ve tasarımına ilişkin önemli bir detay şimdiye kadar basına yansımadı. Ancak işletim sistemi tarafında Google önemli bir detayı doğruladı.



Android işletim sisteminin resmi internet sitesinde, LG V20 modelinin Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle piyasaya çıkacak ilk telefon olduğu açıklandı. Kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkacak olan LG V20, bu konuda bir ilke imza atacak.



Aslında bu cihazın Samsung Galaxy Note 7 olması bekleniyordu ancak beklentiler boşa çıktı. Hatta şimdiden Samsung'un Note 7 modelinin Android 7 işletim sistemini alması için verilen en erken tarih bile 2 ay sonrasını işaret ediyor. Yani Samsung o treni çoktan kaçırmış durumda.



Yeni phablet modeli LG V20, Eylül ayının ilk haftasında duyurulacak. Cihazın 14 Eylül tarihinde ön sipariş sürecine girmesi, ardından 23 Eylül tarihinde ise kullanıcılar ile buluşması bekleniyor.



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