

Google, I/O konferansında tanıttığı Daydream adlı sanal gerçeklik platformunu üçüncü parti partnerlerine satacağını duyurdu. Firma diğer yandan VR alanında sürdürdüğü çalışmalara devam edeceğini de belirtti.







Daydream için kendi başlığını ve cihazını üreteceğini duyuran Google böylece diğer firmaların da kendi tasarımları için ilham alabileceği temel bir konsept oluşturmayı hedefliyor. Firma benzer bir stratejiyi Daydream'in düşük fiyatlı öncülü Google Cardboard için de izlemişti.







Firma ayrıca gelecekteki Android telefonların da Daydream platformuyla uyumlu olması için yetkililerle görüşmelere devam ediyor. Bu doğrultuda LG, HTC, Xiaomi ve Samsung gibi firmalar platformun Sonbahar 2016'da kullanıma sunulacağı dönemde hazır olacak biçimde Daydream'le uyumlu ürünleri piyasaya sürmesi bekleniyor.