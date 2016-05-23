O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Google, Daydream'i üçüncü partilere ne zaman açıyor!

GOOGLE, DAYDREAM'İ ÜÇÜNCÜ PARTİLERE NE ZAMAN AÇIYOR!

Google, yeni tanıttığı ilgi çekici Daydream platformunu önemli cep devlerine satacak!

Tarih : 23 Mayıs 2016, 09:50
Puan Ver : Google, Daydream'i Üçüncü Partilere Ne Zaman Açıyor!(6/10)5


Google, I/O konferansında tanıttığı Daydream adlı sanal gerçeklik platformunu üçüncü parti partnerlerine satacağını duyurdu. Firma diğer yandan VR alanında sürdürdüğü çalışmalara devam edeceğini de belirtti.



Daydream için kendi başlığını ve cihazını üreteceğini duyuran Google böylece diğer firmaların da kendi tasarımları için ilham alabileceği temel bir konsept oluşturmayı hedefliyor. Firma benzer bir stratejiyi Daydream'in düşük fiyatlı öncülü Google Cardboard için de izlemişti.



Firma ayrıca gelecekteki Android telefonların da Daydream platformuyla uyumlu olması için yetkililerle görüşmelere devam ediyor. Bu doğrultuda LG, HTC, Xiaomi ve Samsung gibi firmalar platformun Sonbahar 2016'da kullanıma sunulacağı dönemde hazır olacak biçimde Daydream'le uyumlu ürünleri piyasaya sürmesi bekleniyor.








Etiketler: Google  Daydream  İ  Üçüncü  Partilere  Ne  Zaman  Açıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER