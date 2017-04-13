Google, VR gözlüğü için tasarladığı Daydream uygulamasını güncelledi. İşte güncelleme ile birlikte gelen yenilikler ve diğer detaylar.



Google, VR gözlüğü için tasarladığı Daydream uygulamasını güncelledi. İşte güncelleme ile birlikte gelen yenilikler ve diğer detaylar.



VR sektörü 2016 önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Bunda en büyük pay hiç şüphesiz OculusveHTC'ye ait. Zira HTCve Oculus, uzun süredir üzerinde çalıştıkları VR gözlükleri satışa sunmayıp, diğer firmalara destek olmasalardı VR sektörü bu kadar hızlı bir ilerleme kaydedemezdi.



VR pazarına baktığımızda şu anda birkaç önemli oyuncunun varlığından söz edebiliriz. Bu firmaları HTC, Oculus, SamsungveGoogleolarak sıralamak mümkün. Özellikle Samsungve Google, akıllı telefonlar ile birlikte çalışan uygun fiyatlı VR gözlükleriyle son derece muazzam bir satış grafiği yakalamayı başardılar.



Samsung'un Gear VR'ı sadece Güney Koreli firmanın telefonlarıyla uyumlu olduğu için, diğerAndroidkullanıcıları ister istemez Google Daydream VR'a yönelmek zorunda kaldı. Birçok üreticinin amiral gemisi modeliyle uyumlu bir şekilde çalışan Daydream'i kullanmak için PlayStore'daki Daydreamisimli uygulamayı indirmek yeterli oluyor.



Google geçtiğimiz gün bu uygulamayı güncelleyerek, kullanıcılara bazı yenilikler sundu. Bu yeniliklerden birisi de şarj göstergesi. Kullanıcılar Daydream uygulamasına girdiklerinde telefonlarının ne kadarlık şarjı kaldığını göremiyorlardı. Yeni gelen güncelleme ile gözlüğünü takılıyken de telefonunuzun ne kadar şarjı kaldığını rahatlıkla öğrenebilirsiniz.



AyrıcaDaydream Klavyeuygulaması da güncellendi. Güncelleme ile klavyeye Korece, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dilleri de eklenmiş oldu.



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