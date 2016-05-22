

Piyasaya ilk sürüldüğünde uygun fiyatlı bilgisayar kullanıcılarına ulaşmak isteyen Chromebook'lar oldukça başarısız bulunmuştu ve istenilen etkiyi yakalayamamıştı. Artık su tersten akmaya başladı ve Chromebook'lar, adeta tarih yazıyor.Toshiba-Chromebook







IDC'in paylaşımlarına göre, Chromebook'lar Amerika tarihinde ilk defa Mac'leri geride bırakıyor. IDC'e de yer alan rapor, 2016 ilk çeyrek sonuçlarına dayanıyor.







Rapora göre aynı çeyrekte Apple 1.76 milyon adet Mac satışı yakalamış, ancak buna karşılık Dell, HP, Acer ve Lenovo toplamda yaklaşık 2 milyon adet Chromebook satışı gerçekleştirmiş.







İlerleyen günlerde Chromebook ilgi daha da artacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Google I/O etkinliğinde, Google Android uygulamalarının Chrome OS işletim sistemine geleceğinin müjdesini verdi.