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Google Chrome'a Reklam Engelleme Eklentisi Geliyor

GOOGLE CHROME'A REKLAM ENGELLEME EKLENTİSİ GELİYOR

Dijital reklam gelirlerinden en çok kazanan firmaların başında gelen Google, web tarayıcı Chrome'a yerleşik bir reklam engelleme yazılımı ekleyeceğini duyurdu.

Tarih : 21 Aralık 2017, 19:30
Puan Ver : Google Chrome'a Reklam Engelleme Eklentisi Geliyor(10/10)6

Google, bu yılın başında Chrome web tarayıcısı için yerleşik bir reklam engelleme eklentisi sunabileceğini duyurmuştu. Görünüşe göre firma bu planını gerçeğe dönüştürüyor. VentureBeat'in haberine göre, web tarayıcısına 15 Şubat 2019'da yapılacak yeni bir güncellemeyle, artık isteyen kullanıcılara üçüncü parti bir yazılıma ihtiyaç duymadan reklamları engelleme şansı verilecek.

STANDARTLARA UYMAYAN SİTELERDE REKLAMLAR GÖRÜNTÜLENMEYECEK

Google Chrome, diğer reklam engelleme yazılımlarından farklı olarak tüm reklam ve tanıtım materyallerini gizlemeyecek. Google'ın bu yılın başında katıldığı Daha İyi Reklamlar Koalisyonu'nun belirlediği standartlara uymayan web sitelerde reklamlar kullanıcılara gösterilmeyecek.

Bu standartlara uygumayan ve Google Chrome tarafından engellenecek olanlar arasında tüm web siteyi kaplayan, otomatik müzik çalan ve yanıp sönen reklamlar yer alacak.

DAHA İYİ REKLAMLAR İÇİN TEŞVİK EDECEK

Web tarayıcısı bir reklamı engellediğinde, bunun sebebini ve düzeltme önerilerini web site sahibine iletecek. Eğer sorunlar çözülürse, kullanıcının bir sonraki ziyaretinde reklamlar gösterilebilecek.

Google sözcüsü, reklam engelleme aracındaki amacın reklamları engellemek değil, yayıncıları daha iyi reklamlar göstermeye teşvik etmek olduğunun altını çiziyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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